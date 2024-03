“La muni más piola de Ñuble”: videos eróticos repletan página de Municipalidad de El Carmen

Quienes ingresaban a la página web de Facebook de la Municipalidad de El Carmen, en la región de Ñuble, en lugar de ver información de la comuna, se llevaron una desagradable sorpresa, ya que había imágenes eróticas de mujeres. Rápidamente el municipio se apuró en informar que la Fanpage había sido vulnerada.

“Informamos a toda la comunidad que la página Municipalidad de El Carmen ha sufrido un hackeo por lo que todos publicación que allí aparezca no ha sido publicada por nosotros. Estamos trabajando para poder recuperarla, ya que allí hay una gran cantidad de publicaciones que son históricas para nuestro pueblo”, comenzó diciendo el comunicado del municipio, a través de otra página.

“Acá hay una clara mala intención. Por lo mismo insistimos en reportar por favor. Muchas gracias. Municipalidad de El Carmen”, terminó el mensaje de la municipalidad, que dijo estar velando por el contenido antiguo de la página y de valor para los vecinos.

A esta hora, los videos aún están en la página de Facebook de la Municipalidad.

Vecinos reaccionan a publicaciones

Los cibernautas y vecinos de El Carmen, reaccionaron de forma inmediata a las publicaciones llamadas “Videos Calientes” que se colgaron en la página de Facebook del municipio.

“La muni mas piola de ñuble”; “A lo mejor es un “estudio de campo” del MINSAL…”; “Eso no es hackeo. Eso es un CM cochino que le hizo click al “link in bio”;” la muni anda exotica”; “Ta brígida la muni si”; “igual les gusta el contenido no se hagan jajajajaajaj”; “Por eso no hay que entrar a links desconocidos”, son algunas de las reacciones de los vecinos.