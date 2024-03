“Lo que hizo la gente fue humillarme”: Belén Soto realizó potente llamado para frenar el ciberbullying

En septiembre del año 2023 la actriz Belén Soto generó gran revuelo luego de dar una entrevista con un claro acento mexicano, lo que significó las inmediatas reacciones de los cibernautas quienes nos escatimaron palabras para burlarse de ella.

Producto de ello, realizó un potente llamado para frenar el ciberbullying, con el fin de no normalizar la práctica que cada día es más habitual en redes sociales.

“Nunca voy a normalizar que se humille, que nos riamos y que avergoncemos a alguien porque no te parece lo que otra persona está haciendo. Y lo que la gente hizo fue humillarme y reírse por algo que ellos no sabían, no tenían idea. Era como ‘a la Belén se le pegó el acento mexicano’. Eso fue lo que yo creo que más me dolió. En vez de querer tirar para arriba a nuestros artistas chilenos, de querer apoyarlos, de querer que también les vaya bien afuera. Es ‘cómo nos podemos reír de esta persona’”, criticó.

Belén Soto tras ciberbullying por acento mexicano

Además, agregó que lo que más le impactó fue que la mayoría de las burlas venía de parte de su mismo género.

“Y lo que más me sorprendió de todo es que, uno, la mayor cantidad de comentarios riéndose y humillándose (sic) era de mujeres. Y dos, de madres. Entonces, si tú como mamá le estás enseñando a tu hijo que el bullying o ciberbullying es correcto de cuando algo a ti no te parece, es correcto reírse, humillar y avergonzar a la otra persona ahí estamos muy mal”, lamentó.

Finalmente, pidió detener los mensajes de odio, puesto que no todas las personas se encuentran preparadas para ser blanco de descarnadas críticas.

“Entonces, esa es mi reflexión de todo lo que ocurre. Que, de verdad el ciberbullying es algo que existe. No hay ningún tipo de conciencia, no responsabilidad y por eso yo siempre digo, yo no voy a normalizar que si ustedes se quieren reír de mí, ríete de mí, porque a mí no me va a afectar. Pero, al niño, que sí se rían de él, la niña que sí se rían de ella, no es la misma historia”, sentenció.