“Me aburriste, haces más show que los políticos”: Naya Fácil se llena de críticas tras asegurar que no entrará a reality de Canal 13

Naya Fácil vuelve a ser el centro de la polémica durante esta jornada, y es que la influencer aseguró que bajará su participación en el reality de Canal 13, “Ganar o Servir”.

A través de sus historias de Instagram, personalidad de las redes sociales comentó: “Uno de mis peores errores fue firmar un contrato para la tele, me tiene mal psicológicamente. Realmente estoy mal, estoy agotada de todo”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que estaría dispuesta a asumir las consecuencias de su decisión y que su abogada será la encargada comunicar a la exseñal del angelito que no será parte del nuevo programa.

“Yo firmé un contrato, el día de mi encerrona. Dije ‘ya quizás sea una buena oportunidad’, cuando uno firma un papel legal no puedes hacer nada más que apelar e ir. Y si no voy me cobran una multa de $30 millones por lo bajo. Le dije a mi hermana ‘yo estoy dispuesta a pagar esa multa culi...’, no tengo porqué hacer algo de lo que no me siento tranquila. Me come la mente dejar mi casa sola, mi auto, tengo mi vida afuera, mis redes sociales, es mi trabajo, estoy full enfocada en el gimnasio como nunca antes lo estoy disfrutando, tengo unos proyectos la raja afuera ¿y de verdad me voy a ir a encerrar?”, expresó.

Los facilines no se lo tomaron nada bien

Por su parte, algunos de sus seguidores criticaron la nueva postura de la influencer y aseguraron que era poco profesional e irresponsable por no cumplir el contrato.

“Me aburriste Naya Facil, haces más show que los políticos… Un día querí una cuestión, al otro día querí otra…”; “Está bien que la Naya Fácil se baje del reality, pero weona anda a terapia si está tan mal emocionalmente, no a ese chanta que le dio un certificado con solo una sesión”; “Me cansó la Naya Fácil es una mina super irresponsable y eso mismo la va a matar como personaje, la gente se va aburrir de ella he irá perdiendo popularidad”; “Aburrete comadre, nadie te obligo a firmar un contrato para TV. Me caes bien, pero me apesta sus indecisiones pal rato, mañana va a cambiar de opinión”, fueron algunos de los cientos de comentarios en X, en donde es tendencia desde que dio a conocer su decisión.

Reacciones a baja de Naya Fácil de "Ganar o Servir"

Reacciones a baja de Naya Fácil de "Ganar o Servir"

Reacciones a baja de Naya Fácil de "Ganar o Servir"

Reacciones a baja de Naya Fácil de "Ganar o Servir"