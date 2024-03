¿Seguridad o segregación?: Nueva medida de mercado Lo Valledor para restringir el ingreso genera alto debate

Como una manera de reforzar la vigilancia en Lo Valledor, el mercado mayorista de frutas y verduras ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda anunció una nueva medida para restringir el ingreso a toda persona que no cuente con cédula de identidad chilena.

Así lo indicaron en sus redes sociales, informando también que se prohibirá el acceso de peatones con carros de carga, por lo tanto, en caso de querer comprar grandes cantidades deberán ingresar, obligatoriamente, en vehículo.

Según indicaron, desde el lunes 01 de abril todas las personas “deberán presentar cédula chilena” y tendrán “prohibido el ingreso de carros de carga”, señalaron en un comunicado que publicaron en su página web y redes sociales.

Además, los peatones deberán ingresar por cuatro accesos, correspondientes a Calle La Rural (Acceso principal)Avenida Cerrillos, Avenida Maipú y Calle La Rural (Acceso secundario).

Debate por restricción en Lo Valledor

Si bien, la medida de seguridad fue celebrada por varios cibernautas, hubo otros que consideraron que se trata de una segregación y lamentaron la prohibición de entrar con carros, puesto que obliga a pagar una entrada para acceder en vehículo.

“Segregación?”, escribió un usuario, recibiendo por respuesta de otro cibernauta “seguridad diría yo”.

“O sea que no puedo entrar a pie y con carro para comprar, soy súper peligroso. Una estupidez”, “Es decir, no se podrá ingresar con carros de supermercados?”, “Bajen el valor de la entrada para poder ingresar con auto si no quieren k entremos con carros”, “Debido a que toman estas medidas?? Si en horarios pick se forman tacos x todos lados no entregan un bien servicio y te están obligando a pagar entrada de autos”, reclamaron algunos.

De igual forma, fueron varios quienes destacaron que se tomen ese tipo de medidas.

“Bien a preocuparse y ocuparse de la seguridad”, “Excelente Medida, ya que el Estado no nos está otorgando seguridad, de alguna forma hay que poner orden....Ojalá muchos tomen está iniciativa”, comentaron otros.