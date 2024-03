Cantante de freestyle “El Menor” revela cómo hace las rimas en las batallas: “Hay que nutrirse de conocimiento, de todos lados un poco”

Efraín Jesús Reeve Barría es el nombre real de “El Menor”, un joven que tras una dura infancia encontró en el freestyle la forma de surgir y que actualmente es considerado como una de las promesas del estilo en Chile, ganó la FMS Chile en la temporada 2023-2024 y es el vicecampeón mundial de la FMS Internacional.

Así, como una de las promesas del freestyle ha recorrido varios países del mundo con sus letras improvisadas, donde la rapidez y el ingenio son clave para lograr buenas rimas y lograr así conquistar a la siempre difícil audiencia.

En ese contexto, hace unos días conversó con Chilevisión, donde contó cómo lo hace para generar las mejores rimas, agregando que aprendió viendo unos videos de YouTube que le mostró un amigo, y señalando también que una de las principales cosas que le ha funcionado ha sido además de su gusto por la lectura, estar al día de la actualidad mundial.

“Tener mucho más léxico”

En la entrevista, “El Menor” salió al paso de quienes le preguntaban cómo aprendió a hacer las métricas de las canciones, algo que puede resultar bastante difícil.

“A veces igual la gente me pregunta harto ‘cómo haces las métricas, cómo empezaste a practicar, a ensayar’, y la verdad es que debo decir que tengo un amigo que me enseñó, me empezó a mostrar videos de YouTube, donde hay ejemplos de cada técnica o figura literaria. La métrica es como el conjunto de todas estas técnicas, aliteración, retruécano se llama una y uno dice ‘qué difcil el nombre’”, comenzó diciendo “El Menor”.

A lo anterior agregó que pese a que siempre le ha gustado leer, no le atribuye a eso su éxito. “Leo desde bien pequeño, eso te sirve para tener mucho más léxico, pero creo que no va tanto por ahí, hay que nutrirse de conocimiento como de todos lados un poco, de pronto de un documental, de algo que te sirva, o estar informado de la actualidad porque a veces ni siquiera es como tirar una súper técnica de juego de palabras, sino que tener referencias de lo actual de lo que está pasando”.

El Menor El cantante es una de las promesas del freestyle chileno (Captura de pantalla CHV)

En ese sentido, puntualizó que para enfrentar una batalla de freestyle es clave tener una “asociación de ideas”.

“Si te hablan quizá de educación, te dejan un campo muy abierto para abarcarlo hablando de pronto de la misma educación, o desde la matemática, el lenguaje... Entonces uno tiene que ir asociando y tienes que estar ahí despierto cuando te están rimando”, dijo.

Finalmente añadió que pese a todo, la práctica es esencial para lograr las rimas perfectas. “Es la prácitca de estar haciendolo siempre, porque tu podí haber aprendido la métrica o la forma de jugar con las palabras, pero si no lo llevai a la práctica todos los días, no te va a salir tanto, tiene que gustarte, tiene que llamarte la atención realmente, eso es lo mas importante”, puntualizó “El Menor”.

Revisa aquí la entrevista completa de “El Menor”: