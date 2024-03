“Que el negro esté tocando la comida”: Comunidad Haitiana responde con fundamentos a Pablo Herrera

Tremendamente polémicas han resultado las declaraciones de Pablo Herrera en contra de los inmigrantes en nuestro país y las repercusiones aún continúan.

La situación se originó el pasado 18 de marzo en una entrevista que concedió el cantante al programa “Expreso PM”, de Radio Biobío, instancia en la cual realizó una serie de objeciones sobre la cultura de los extranjeros que residen en el país.

“Los alrededores de la Vega son un asco, tienen hecho mi*** todo. Otra vez los extranjeros, especialmente los haitianos que venden unos pollos rellenos con no sé qué hu** que nadie compra. Trajeron esa cultura de mierda y tú te tienes que encerrar a comer adentro”, fueron parte de los dichos de Herrera en la oportunidad, según recoge La Cuarta.

Considerando estas declaraciones, la Comunidad Haitiana optó por presentar una querella en contra del intérprete de “Amor Amor”.

“Faltarle el respeto a un pueblo entero”

En el mismo programa donde Herrera apuntó sus dardos contra los extranjeros, representantes de la Comunidad Haitiana manifestaron su respuesta.

Joseph Olivier y David Antoine, presidente y representante de la organización, mostraron preocupación de que no hubiera “tolerancia, empatía” en las palabras de Herrera.

“La cultura haitiana es una de las culturas más lindas que existe. Y esa cultura que trató como trató es por pura ignorancia, rabia. Pero hay que desahogarse sin faltarle el respeto a un pueblo entero”, señalaron desde la Comunidad Haitiana.

Otro de los aspectos que abordaron fue la molestia del cantautor con los pollos que venden los haitianos en las inmediaciones de La Vega.

“Para que conste, en esa zona no se hace el pollo relleno que dijo él (..) y no lo hacen solamente haitianos, no son la gran mayoría. Ese es el problema, que el negro esté haciendo y tocando la comida, eso le molesta”, aclararon.

La querella criminal presentada por la Comunidad Haitiana contra Pablo Herrera es por los cargos de amenazas no condicionales e injurias. En el libelo se incluyó la reacción de una migrante haitiana, quien aseguró sentirse “afectada emocionalmente” por las controversiales apreciaciones del artista.