“Quería sacarme del clóset”: Isabel Fernández revivió y explicó tensa pelea con Kathy Orellana en ‘Pelotón’

La comunicadora, Isabel Fernández, revivió en su cuenta de TikTok un tenso enfrentamiento que tuvo con Katherine Orellana durante su participación en el recordado programa reality de TVN, “Pelotón”.

En el video compartido en la red social, Fernández reveló cómo vivió ese episodio, luego de que varios seguidores la etiquetaran en la publicación.

“Estaba en un reality donde había una ‘lela’, era la única lesbiana, y yo le pedí a producción que no me sacaran del clóset por ningún motivo. El equipo de producción lo entendió”, comentó.

Agregó con una sonrisa: “Todos los participantes muy amorosos, simpáticos... excepto Katherine Orellana”.

En la grabación se muestra el tenso momento en el que Isabel se molestó después de que Orellana revisara los bolsos de algunos participantes.

“No me voy a arrepentir de mis raíces, ni de quien soy”

“Kathy, sé que no eres una mala persona y tuvimos un encontrón, pero es porque lo único privado que tenemos son nuestros baúles, bolsos, y listo. Y eso lo rompiste. Estabas sola en la pieza, te metiste a los baúles y yo te llamé la atención... Eso me carga”, señaló Fernández.

Por su parte, la ex participante de “Rojo” se defendió y contraatacó, expresando: “Lo que se llama transparencia de acá dentro, no lo tienes. A lo mejor soy rota, ordinaria y hasta matonesca, pero no me voy a arrepentir de mis raíces, ni de dónde vengo, ni de quién soy”.

Al finalizar el clip, Isabel aseguró que la intención de Orellana fue exponer su orientación sexual: “Después ella sale tirándome unos palos como tratando de... obviamente quería sacarme del clóset”, concluyó.

El video de la comunicadora se llenó de mensajes de apoyo y cariño, aunque también muchos quedaron más impresionados en cómo Isabel se mantiene igual de joven a cuando salía en televisión, siendo que ya han pasado sus buenos años desde entonces.