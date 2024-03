Roberto Cox dedica emotiva despedida en redes a emblemático camarógrafo tras su partida de CHV

En la edición de este jueves de “Contigo en la Mañana”, Roberto Cox no pudo contener la emoción al despedir a un emblemático camarógrafo que se jubiló en Chilevisión, durante el homenaje que le hizo el equipo del matinal al cierre del programa.

Su compañero en la conducción, Julio César Rodríguez, también derramó lagrimas al decir adiós a Tito Cortés, quien trabajó por 45 años en distintos canales de la televisión chilena.

Horas más tarde, Cox también le dedicó bonitas y emotivas palabras de agradecimiento y homenaje a Tito en su cuenta de Instagram.

“Mis primeros reporteos fueron contigo”

“Amigo… Te fuiste por la puerta ancha como los grandes. Ovacionado por un estudio repleto de gente que te quiere. (Y eso sabes que no lo logra cualquiera) Te ganaste el respeto y admiración de todos a punta de sonrisas, amabilidad y profesionalismo”, inició sus palabras el periodista.

“Te conocí en 2005 cuando entré a hacer la práctica en Mega. Mis primeros reporteos fueron contigo y hoy, en el día de tu retiro, tuve el honor de ser quien estaba sentado frente a tu cámara en el matinal. Alegres coincidencias de la vida”, manifestó el hoy integrante del equipo de “Contigo en la Mañana”.

Asimismo, el profesional de las comunicaciones expresó sus agradecimientos y destacó los atributos profesionales y como persona del trabajador audioviual.

“Aprendí mucho trabajando contigo, nunca perdimos el contacto cuando viví lejos y jamás olvidaré todo el apoyo que recibí de tu parte cuando entré a CHV y no conocía a nadie. Siempre estuviste ahí en los momentos tristes, duros y alegres. Observador, preocupado… Cada día te dabas el tiempo para un abrazo y tu habitual ‘Te quiero más que la chu...’”, valoró Roberto.

Finalmente, Cox aprovechó la instancia web para asegurar que Tito Cortés “es uno de los grandes amigos que me dio la televisión y aunque la emoción no me dejó decir parte de todo esto en pantalla (no pude ni hablar), él sabe que todo lo que estoy escribiendo es verdad”.