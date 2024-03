“Que rabia que una mujer deba aguantar...”: El descargo de Perla Ilich tras ser acosada por un sujeto en redes sociales

Perla Ilich dedicó unos minutos de su vida para exponer una grave situación que le ocurrió debido durante estos días, y es que acosada por un sujeto por un desubicado usuario de las redes sociales.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la exchica reality compartió varios pantallazos e imágenes de la situación, asegurando que está cansada de estos cibernautas que pasan a llevar a las mujeres y que no tienen ningún criterio con las personas.

“Quiero funar @todo50t. Que rabia que una mujer deba aguantar”, comenzó diciendo la personalidad en la plataforma ya mencionada.

“Que alguien detrás de una cuenta sea capaz de ser un enfermo mental, que me envíe pantallazos de cada una de mis fotos y videos que eso no es nada, después el enfermo me envía sus cochinadas”, añadió Perla.

La impotencia

Este hecho colapsó a Perla, quien confesó que esta situación la afectó emocionalmente y que no entiende cómo sigue pasando esta situación en la actualidad.

“Pienso y lloro de impotencia por que no puedo entender como un hombre pueda ser tan animal, sin escrúpulos, no entienden que yo ya soy alguien grande, capaz de bloquear y denunciar”, expresó.

Asimismo, habló del riesgo que corren los menores de edad con estas personas de internet: “¿Pero qué pasa con las adolescentes que les pueden dañar su vida completa? Llegaré a saber quién eres para que te refundan en algún centro de enfermos hijo de pu...”, manifestó.

Por su parte, sus seguidores reaccionaron ante esta situación, quienes le aconsejaron que denunciara la situación a Policía de Investigación y que reportara el perfil.

“Denuncia a la PDI, ellos pueden ver el IP y detectar su dirección”; “Que asco, reportado”; “Fue una cuenta creada en febrero del 2023... Reporta y bloquea, no te calientes la cabeza por gente sin tiempo”, fueron algunos de los mensajes.