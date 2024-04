Con cosas “regaladas y prestadas”: Faloon Larraguibel viajó a reality en Perú tras robo de sus maletas

“Hola amigos, cómo están, ya estoy en el hotel”, dijo a sus seguidores en sus historias de Instagram la comunicadora Faloon Larraguibel durante la noche de este domingo, luego que finalmente pudiera viajar a Perú donde se grabará el reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”.

Faloon Larraguibel pudo viajar a Perú después de haber sufrido el robo de las maletas que iba a llevar desde su automóvil, hecho que la afectó profundamente y que también dejó en evidencia en sus redes sociales.

“Me acaban de romper el vidrio de la camioneta y me robaron todo, todo. Traía las maletas… y se llevaron todo estos perros de mierda... (sic) Se robaron la ropa de los niños, se llevaron mis maletas (…) No lo puedo creer, ¡no puedo creer tanta cosa, Dios santo!”, dijo en el mensaje donde se mostró muy afectada.

Todo ocurre además después de haberse recuperado de los golpes que le propinó su expareja, Jean Paul Pineda a principios de marzo, instancia que la tuvo alejada de su trabajo en el canal Zona Latina, al cual renunció para ingresar al reality de Canal 13.

Faloon viajó con cosas prestadas y regaladas

Sin embargo y pese a la adversidad, Faloon Larraguibel pudo viajar a Perú luego de recibir algunos regalos y otras cosas prestadas, tal como ella misma contó en Instagram.

“Ya estamos en esto, estoy cansadísima y pasaba a saludarlos y darles las gracias a todos por los mensajes que me han mandado en todos estos días. A pesar del robo que tuve, de verdad vine con puras cosas que me regalaron y prestadas, pero bueno, con eso vamos a salir adelante, así que muchas gracias a todos”, dijo en las historias.

Luegro agradeció a las tiendas que le enviaron ropa y cosméticos para poder participar en el programa y apuntó que “paso a saludar a unas tiendas que me salvaron, como saben me robaron las maletas cuando venía para acá y todavía lo pienso y me da una impotencia terrible, pero hay buenas personas y a esas personas, gracias porque de verdad me ayudaron muchísimo, si no tenía nada, me robaron todo y estas personas buenas vinieron en mi ayuda para poder traer cositas”, puntualizó Faloon.