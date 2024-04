“Sufrí un ataque sexual, me drogaron”: La impactante denuncia de influencer chileno en Bogotá

El influencer chileno, “Basti Lolein” (@elbiroviaja), realizó una escalofriante denuncia el pasado viernes, revelando que fue víctima de abuso sexual en Bogotá, ciudad donde se encontraba realizando voluntariados.

Según su propio relato compartido en redes sociales, todo ocurrió después de salir con un ciudadano colombiano, momento en el que fue drogado a través de una bebida.

“Me encuentro en un hospital, sufrí ayer un ataque sexual, me drogaron, me robaron, me estoy haciendo los exámenes para ver si es abuso sexual”, declaró Bastián en un registro que subió a su cuenta de Instagram.

“Desperté sin nada”

Aún en estado de conmoción, el influencer narró que perdió el conocimiento después de aceptar un trago, despertando sin sus pertenencias, con algunas prendas fuera de lugar y sin sus documentos ni dinero.

“Me encuentro en un hospital, sufrí ayer un ataque sexual, me drogaron, me robaron, me estoy haciendo los exámenes para ver si es abuso sexual”, explicó en el video.

“Desperté sin nada, con un poco de ropa sacada, sin mis documentos, sin mi dinero, sin nada (...) nadie me ayudó, no sé como llegué al hospital”, dice en parte de su impactante historia.

Al día siguiente, el joven de 22 años actualizó su estado de salud, agradeciendo el apoyo recibido en las redes sociales. “Me encuentro un poco más lúcido, pero sigo en estado de shock, espero que lo entiendan”, expresó, según informa BioBioChile.

Finalmente, Bastián advirtió que está tomando medicamentos fuertes por el momento, pero que se encuentra en un lugar seguro en Bogotá. “Quiero descansar, hacer mis trámites. Mañana voy a tratar de comprarme un teléfono económico y quiero documentar todo esto”, concluyó.

Por ahora, es toda la información que se tiene al respecto de esta tragedia que ha golpeado la vida del joven. Sin embargo, el mismo aseguró que recurrirá a todas las instancias posibles para hacer justicia.