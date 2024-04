“El que grita más fuerte”: Simón Oliveros se defiende de polémica discusión con vocero de Lo Valledor

A raíz del impactante incidente ocurrido en Lo Valledor este lunes, en el cual una mujer arrebató el arma de fuego a un vigilante para luego disparar en seis ocasiones, Simón Oliveros protagonizó una polémica discusión con el vocero del mercado mayorista, Marcelo Araya, a través de un contacto en directo del “Buenos Días a Todos”.

En un momento de la entrevista, el rostro de TVN le consultó: “¿Tú crees que luego de lo que pasó, en vivo y en directo, va a sonar nuevamente el teléfono de La Moneda y ustedes van a echar pie atrás con esta medida?”. en referencia a sólo permitir el ingreso de ciudadanos chilenos a Lo Valledor.

No obstante, ese requerimiento de Oliveros no le pareció nada bien a Marcelo Araya, quien fuera histórico periodista de “Informe Especial”. “No, Simón, no puedes preguntarme eso”, replicó el vocero, para luego ir escalando el tenor de la conversación. Frente a cuestionamientos que hubo para el panelista del matinal por esta entrevista, Simón alzó la voz en la plataforma de X.

Opinión de Marcelo Araya, gerente de comunicaciones de Lo Valledor, provoca conflicto con panelista experto del buenos días a todos:

" Es fácil hablar desde el escritorio" #BuenosDiasATodos pic.twitter.com/Fjw8I8RWLL — Hernán (@hernan_sr) April 1, 2024

“Miradas miopes”

“No siempre el que grita más fuerte tiene la razón. Que tengan lindo día”, señaló el periodista este martes en la mencionada red social.

Si bien hubo cibernautas que lo apoyaron, otros prefirieron hacerle notar que debía ser más autocrítico. “¿No haces algún tipo de mea culpa por lo de ayer?”, comentó el usuario @prensaportalnet. Al respecto, el comunicador indicó: “Al contrario amigo. Cuestionar, analizar y ver 1 fenómeno desde diversas ópticas es to2 lo contrario a lo q se plantea. miradas miopes intentan hacernos creer de verdades absolutas. Ni tú ni yo somos dueños de la verdad. No se puede ver los hechos solo desde una vereda ideológica”.

En tanto, una cuenta identificado como “Don Naiden” afirmó que el comunicador “se equivocó... sería bien asumirlo”.