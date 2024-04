“Increíble e intenso”: Gala Caldirola describió la grabación del primer capítulo de ‘Ganar o servir’

Gala Caldirola compartió algunos detalles emocionantes sobre el reality show “Ganar o Servir” a través de su cuenta de Instagram. De hecho, reveló que ya se ha grabado el primer episodio del programa, el cual promete ser emocionante y lleno de acción.

Caldirola expresó su entusiasmo por el proyecto, describiendo la entrada al lugar de grabación como una experiencia verdaderamente sorprendente y caótica.

La modelo española compartió que actualmente se encuentra en Perú, donde se está llevando a cabo la grabación del programa, similar a lo que sucede con otro reality llamado “Tierra Brava”.

Caldirola mencionó que se escapó brevemente de su habitación para disfrutar de un chapuzón antes de que comience oficialmente su tiempo sin teléfono, indicando que se prepara para estar “privada de libertad” durante un período de tiempo desconocido.

“Se viene un reality increíble”

La española también mencionó que durante el primer día de grabación, la intensidad y la emoción fueron palpables, describiendo el lugar de grabación como espectacular y la entrada al mismo como una verdadera locura. Aunque no dio muchos detalles sobre el contenido del programa, Caldirola aseguró a sus seguidores que están ante un reality increíble e intenso.

“Qué lugar. Cuando vean el sitio donde hemos grabado, cómo ha sido la entrada, es que no pueden imaginar cómo ha sido la entrada. Creo que se viene un reality increíble, intenso. Es que no puedo adelantar nada... pero bueno, mañana me despido antes de que me quiten el teléfono”, aseguró la actual participante del nuevo reality show de Canal 13.

Además, la modelo española reveló en una publicación anterior que dos nuevas participantes, aún no anunciadas, se unirán al elenco del programa. Con esta información, parece que “Ganar o Servir” promete ser un reality lleno de sorpresas y momentos emocionantes para los espectadores, de hecho, ya ha dado de qué hablar incluso antes de que comience.