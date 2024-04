“Por qué hay tanta gente que me hue… a mí?: Memo Bunke reacciona a las críticas tras revelar que fue víctima de un robo

Durante este fin de semana, Memo Bunke fue víctima de un robo en su vivienda y decidió compartir la situación en sus redes sociales, sin embargo, en vez de recibir apoyo, los cibernautas lo llenaron de críticas por compartir esta situación.

En primera instancia, el comediante subió un video a su cuenta de Instagram en el que detalló: “Entraron a robar a la casa, rompieron ahí, se robaron un scooter eléctrico que teníamos acá. La otra vez a mi hija le robaron el celular aquí afuera. Nosotros vivimos aquí justo en la calle paralela a Américo Vespucio. Estamos super afectados porque la delincuencia está demasiado mala, estamos super expuestos aquí, súper complicado”, comentó de entrada.

“La gente roba, a mí me hicieron un portonazo la otra vez, ahora robaron, abrieron la reja y voy a tener que ver cómo la arreglo, voy a tener que poner una cadena, algo. Rompieron ahí con un fierro, con algo, rompieron el soporte del candado, el candado está cerrado, está quemado.”, relató.

“Bueno, qué vamos a hacer, los delincuentes andan a la orden del día”, sentenció Memo en el primer video.

“Estoy un poco chato”

Acto seguido, Memo compartió otro registro en la plataforma y realizó un fuerte descargo en contra de algunas personas: “Hago este video porque la verdad es que estoy un poco chato, un poco aburrido de que politicen las cosas que uno sube cuando a uno le pasa algo”, afirmó.

“La gente debe pensar que yo voté por Boric, que yo voté por él. Pueden pensar lo que quieran. Ustedes no saben si yo voté por él. Puede que yo no lo haya hecho o puede que sí. Yo incluso igual me pregunto si el 80 por ciento de este país votó por Boric, ¿por qué hay tanta gente que me hue… a mí? Solo porque subo que me asaltaron o que abrieron mi reja, un montón de cosas. Estamos politizando algo”, sostuvo Memo.

Asimismo, el comediante aseguró que “yo subo los videos para que la gente se dé cuenta que a todos nos asaltan, que todos tenemos problemas, que nos quitan los celulares, que entran a nuestras casas, que nos roban”.

“A lo mejor mucha gente dirá, ‘ah, pero sí te robaron solo un scooter’. Sí, pero un scooter que vale más de un millón y medio. Es un scooter donde el papá de mi nieto trabajaba. Le costó tenerlo”, sentenció el comediante.