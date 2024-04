Mujer se indignó y denunció acoso por mensaje que le dejaron en su café de Starbucks: “Estás muy linda”

En México se originó uno de los virales del día. Una mujer que fue a un Starbucks a comprar café, subió un reclamo en su cuenta de “X”, mostrando un mensaje que el vendedor le dejó en su vaso. No le hizo ninguna gracia y generó el debate.

“Hola @StarbucksMex hoy me sucedió esta desagradable situación con uno de sus baristas quien me puso esa frase debajo de mi nombre. Ya ni siquiera puedo pedir un café sin ser acosada, por favor eduquen a su personal y que ninguna mujer vuelva a llorar de impotencia como yo”, escribió la muchacha.

Hola @StarbucksMex hoy me sucedió esta desagradable situación con uno de sus baristas quien me puso esa frase debajo de mi nombre. Ya ni siquiera puedo pedir un café sin ser acosada, por favor eduquen a su personal y que ninguna mujer vuelva a llorar de impotencia como yo. pic.twitter.com/nKGeSJaE6l — La Kenia (@Akapulquena) February 21, 2024

En tanto, la cadena cafetera en México le contestó a la muchacha: “Hola Lamentamos la situación para poder brindarte la ayuda correspondiente, te pedimos, nos envíes la siguiente información por DM, correo electrónico, nombre completo, teléfono de contacto, tienda”.

Respuesta de Starbucks Captura

Las redes sociales hirvieron

En “X” el tema generó debate, ya que muchos no le encontraron para nada fundamento al reclamo de la joven. “Búscate un problema”, le comenzaron a escribir.

“No sé si es la primera vez que vas a un Starbucks o si nunca te había tocado un Batista (hombre o mujer) te pongan ese tipo de mensajes, pero siempre lo hacen, para ellos no es nada especial ni con una doble intencion, literal es parte de su trabajo, hombres y mujeres”; “No sé si las mujeres son unas amargadas o a nosotros nos falta afecto, pero ya ni recuerdo la vez que me dijeron algo así, me pondría muy feliz si me escriben eso en mi café”; “No se si las mujeres son unas amargadas o a nosotros nos falta afecto, pero ya ni recuerdo la vez que me dijeron algo así, me pondría muy feliz si me escriben eso en mi café”, son algunos de los mensajes que la dejaron a la joven.