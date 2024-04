Joven utilizó truco para contactar a chofer de Uber que la flechó y ahora la tratan de acosadora

Las historias de amor que comienzan en un auto son muchas, pero que una mujer cuente lo que ha hecho para volver a ver al hombre que le robó el corazón durante un viaje, es especial. Esto es lo que hizo una joven que contó su experiencia en “X” y ahora es un éxito viral.

Le gustó el chofer del Uber que la llevó a destino y usó un particular truco para poder volverlo a ver y tener una cita con él.

“Cuando bajé del Uber, puse en la app que había perdido algo en el auto para que le avisen al conductor (mi nuevo novio) y tenga mi número. En la vida hay que ser un poco cara rota”, fue lo que relató la joven llamada Lucía.

Y bueno, el joven sí le contestó: “Hola Lu. Soy Matías el Uber. Me dice soporte que perdiste algo en el auto. ¿Puede ser?”.. “Sii. El corazón”, fue la respuesta de Lucía, sin ningún tipo de filtro.

ayer cuando bajé del uber puse en la app que había perdido algo en el auto para que uber le avise al conductor (mi nuevo novio) y tenga mi número en la vida hay que ser un poco cara rota pic.twitter.com/ijxaSbVlrk — lucía (@luccirio) April 2, 2024

Las redes y su veredicto

Los cibernautas la empezaron a acusar de acoso, ante la cual la mujer de inmediato se defendió. “Para los cortitos: no es acoso. charlamos y hubo muy buena onda en el viaje. yo no conseguí su número de teléfono y le hablé. ÉL ME HABLA. podría haberme llamado con el número privado. tampoco le dije nada relacionado a su físico o fuera de lugar. Y PARA MIS AMIGAS: HAY DATE”, sentenció.

De hecho, otras personas de igual manera la defendieron, aunque piden definición por parte de las mujeres en diversos temas: “Cómo van a decir que es acoso JSJSJsi la mina no le rompió las bolas ni le dijo nada desubicado no sean insoportables, se la jugó por algo que le gustó, si no se da no se da y listo. Es una vez no es que es una acosadora, yo re banco. Genia”; “A mí me parece divertido ingenioso y piola si no le queres hacer nada malo Pero considerando q todas las que estan aplaudiendo esto hace 2 dias llamaban acosador a uno que le puso un mensajito en el cafe de starbucks mi opinion es q en este antro son todas caras rotas”.