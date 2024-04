Profesor le dice a padre que su hijo “no va a llegar a nada” y la respuesta del apoderado provocó fuerte debate en redes

En ‘X’ se viralizó la respuesta que le dio un padre al profesor de su hijo, quien le envió una comunicación nada feliz, debido al comportamiento del estudiante. El docente le manifestó que “no va a llegar a nada en la vida”, debido a que en lugar de privilegiar sus estudios, estaba optando a salir a fiestas, consumir alcohol y drogas.

Es así que la respuesta del apoderado ahora está generando un fuerte debate en redes.

“Me dirijo a usted como padre y como persona que fue joven una vez”, comenzó diciendo el papá. Luego continuó: “Que si mi hijo sigue así no va a llegar a nada en la vida, que sabes que no estudia mucho, que sale de fiesta, que bebe alcohol y ‘fuma marihuana’”.

“Yo como figura paterna no estoy contento con estos comportamientos”, advirtió, pero argumentó que “déjeme decirle que no todo en la vida es estudiar, que Fernando es un joven de 18 años y que hay cosas en la vida que se aprender por ‘prueba y error’”.

“Yo, o incluso un profesor, podemos ayudar a guiarle y a decirle qué está bien o está mal”, agregó.

“Soy partidario de que Fernando aprenda por sí mismo, con mi guía y apoyo, pero reitero, no todo en la vida es estudiar, si tiene que repetir que repita, es su proceso de aprendizaje”, continuó.

El padre del alumno terminó el mail, asegurando que “todo el mundo se había fumado alguna vez un canutillo, incluido el profesor (...) Por favor no le vuelva a decir que no vale para nada en la vida, las lecciones se las doy yo, no usted”.

Un profesor le dijo a su alumno que no iba a llegar a nada en la vida, y su padre decidió enviarle este correo: pic.twitter.com/V4085xxGk9 — ceciarmy (@ceciarmy) April 3, 2024

Las redes contra el papá del alumno

Tras leer el correo electrónico que el padre envió el profesor, los cibernautas comenzaron a dejar sus opiniones: “Dime que eres un mal padre sin decirme que eres un mal padre”; “el profesor debería tener un papel afectivo y respetuoso para con el alumno, pero su autoridad también debería ser respetada”; “Desarrollando habilidades sociales fumando porros en el parque”; “En ningún momento el profesor le ha dicho a su hijo que “no vale para nada” en la vida, le ha dicho que “si sigue así” no va a llegar a nada en la vida y estoy totalmente de acuerdo. Si continúa con esos hábitos, el futuro que le espera no és muy esperanzador”.