“Roto de mierd... tengo cáncer”: Conductora en contra del tránsito las emprende contra automovilista a garabato limpio

Argumentando que sufre de cáncer. Así se defendió una iracunda conductora en la comuna de La Florida, luego que otro automovilista le impidiera el paso por manejar en contra del tránsito. Situación que fue viralizada en la red X.

Todo ocurrió cuando el hombre interpuso el auto en su camino, obligándola a subirse a la vereda, lo que provocó que entrara en cólera y las emprendiera contra él, por intentar que entrara en razón. La conductora se bajó enojada y se fue contra él, a garabato limpio.

“Oye roto de mierda, tengo cáncer. Estoy con una crisis de asma y me estai hueviando. Si los carabineros me dejaron pasar para allá. Los carabineros están ahí hueón”, le reclamaba la mujer, mientras los demás automovilistas le tocaban la bocina al buen ciudadano para que la dejara pasar y no hiciera taco.

“Está toda la gente esperando, te voy a hacer mierda el auto. A mí no me interesa romper el auto. Tengo cáncer y me estai hueviando”, le advirtió si no corría el vehículo.

Incluso, su madre entró en la gresca y comenzó a agredirlo, lanzándole manotazos al interior del auto.

Conductor no fue apoyado por automovilistas

Producto de ello, el hombre identificado como Ariel, publicó en la red X que desistió de la perdida batalla, luego de recibir cero apoyo de los demás automovilistas ni transeúntes, quienes le insistieron que la dejara pasar y no hiciera más problemas.

“Varios han comentado que debería haber evitado la situación, hacerme a un lado y que ella siguiera por la vereda contra el tránsito -y es cierto podía haberlo hecho- pero ¿y si al hacer eso ella choca o atropella a alguien en su loca travesía? Hoy la noticia sería diferente”, escribió.

Además, agregó que “no hay segunda parte, cuando vi que era imposible que comprendieran la situación preferí irme. Lamentablemente pareciera que esta gente saca la licencia de conducir en un bingo”, lamentó el incomprendido conductor.