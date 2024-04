“Yo solo respeto el proceso...”: Ángela Prieto responde a usuario de Instagram que la emplazó a apoyar denuncia contra su cuñado Cristián Campos

“Aunque hayan días en los que sientas que no puedes levantarte, sal de la cama y sigue avanzando con respeto y calma”, fue parte del mensaje que escribió en su cuenta de Instagram la actriz Ángela Prieto, la que en cosa de minutos se llenó de comentarios preguntándole su opinión por la querella de abuso sexual presentada por Raffaella di Girolamo contra su cuñado, el también actor Cristián Campos.

Esto, porque Prieto al igual que su hermana, María José, no se había pronunciado hasta ahora públicamente sobre el caso que afecta a dos familias muy conocidas en el mundo del espectáculo chileno.

En ese sentido, el mensaje de Ángela Prieto en su posteo, donde adjuntó una imagen suya sosteniendo una botella con jugo natural, agrega: “Enfócate en lo que te hace bien (Deporte, alimentación sana, pensamiento positivo, abarcar sólo lo justo y necesario, dormir etc.). Cada día su afán. Pasito a pasito”.

“Yo solo respeto el proceso”

Y luego de recibir cientos de mensajes, muchos de ellos pidiéndole directamente que se pronunciara sobre el caso, ella decidió responder a uno de los usuarios que la emplazó a apoyar a la psicóloga Raffaella di Girolamo en su demanda, tal como lo han hecho varias actrices en redes sociales.

“Me da mucha tristeza que no apañes a la Rafa si hasta los propios hijos del abusador le creen y ustedes poniendo en duda el testimonio de Raffaella. Atroz me parece”, fue lo que escribió el seguidor identificado como Ignacio_ocio.

Ante esto, la actriz contestó que “acá la justicia será quien ponga las cosas en su lugar. Yo solo respeto el proceso y deseo de corazón que todo se aclare pronto”.

Ángela Prieto se refirió así al caso que remece el mundo del espectáculo y que ha generado un amplio debate, sin tomar como su hermana, la drástica decisión de cerrar los comentarios de sus publicaciones en redes sociales, sino que al contrario, saliendo al paso y respondiendo a los emplazamientos.

