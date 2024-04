“Lo tomó con liviandad...”: Julio César Rodríguez se indignó con la reacción de Maite Orsini tras sufrir un robo

Durante la tarde de este jueves, la diputada Maite Orsini sufrió el robo de su celular a manos de dos motochorros mientras iba camino a su oficina. Ella grabó una historia en su cuenta de Instagram para explicar lo sucedido, y recalcó que estaba bien.

“Quiero decir que estoy bien. Iba caminando a mi oficina en la comuna de Recoleta, con el celular en la mano, mala mía, en la calle mirando el celular. Paso una moto, me sacó el celular de mis manos y siguió, no sufrí ningún tipo de violencia”, comenzó.

“Me dirigí a Carabineros, hice la denuncia correspondiente, como corresponde. No tenía intención de que se filtrara en la prensa, ni que se preocuparan. Pero ya que se filtró, quiero decirles que estoy bien (...) Gracias por la preocupación, estoy perfecta, no me pasó nada, sólo me sacaron el celular de las manos y arrancaron”, cerró.

Maite Orsini normaliza la delincuencia, pero ahí está con una muñequera, quizá como se accidentó 🤡 pic.twitter.com/shrJN9RSiZ — Neny ♡ (@BlockerMilf_) April 5, 2024

La molestia de JC

En el matinal “Contigo en la mañana” hablaron sobre el robo que sufrió la parlamentaria, y el animador Julio César Rodríguez se mostró molesto por la actitud casual que evidenció durante su explicación en redes sociales tras ser víctima de un lanzazo.

Él cuestionó que ella se adjudicara la culpa por haber sido asaltada, “creo que en este momento uno no puede normalizar que sacar un teléfono y hablar por teléfono sea malo. Si estamos en esta, cerremos por fuera”, agregó JC.

“‘Mala mía’, no es nada que me recuerde más que a Vidal (...) el video parece de Marcianeke, hueón”, lanzó Rodríguez. Su compañera de animación, Monserrat Álvarez, se reía y no quería discutir ni polemizar este tema. De igual forma, Roberto Cox no tenía problemas con la actitud de Orsini, y señaló que considerando la vereda política de ella, no iba a entregar una declaración rimbombante.

Sin embargo, JC seguía teniendo problemas con el comunicado de Maite Orsini, “ella lo tomó con liviandad y no puedes tomar con liviandad algo que jode a todas las personas (...) uno puede sacar mil deducciones que las cosas no le cuestan tanto, que para ella perder un teléfono no es tan importante”, apuntó.

Cox seguí discrepando con el punto de su compañero, mientras que Monse estaba mirando desde afuera esta discusión, y teorizó que quizás es algo generacional e intentó más que nada transmitir que está a salvo. Por su parte, Rodríguez insistió, “a la gran mayoría le molesta los robos, tú tienes que tener una reacción de acuerdo a lo que eres como autoridad, no eres un tiktoker”.