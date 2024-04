“Se va a poder investigar como si hubiera ocurrido ayer”: Abogado de Raffaella di Girolamo por denuncia contra Cristián Campos

El abogado de Raffaella Di Girolamo, Juan Pablo Hermosilla, aclaró hace cuánto tiempo atrás el actor Cristián Campos supo de la querella que la hija de su exmujer, Claudia Di Girolamo, interpuso en su contra por abusos sexuales reiterados durante su infancia y adolescencia.

Según explicó el defensor, Campos sabía hace más de un año de las acusaciones en su contra. Investigación que recalcó, se podrá realizar, “igual como si hubiera ocurrido ayer”.

“Sin entrar en detalles, le puedo decir que él sabe y fue informado de esta situación de hace bastante más de un año atrás. Él supo que estaba este relato y esta situación de daño y de abuso que se habría producido en la infancia de Rafaella. Él lo conoce hace bastante tiempo atrás, incluso con ciertos detalles los antecedentes”, aclaró en Reportajes T13.

Además, aclaró que, a pesar del tiempo transcurrido desde los abusos a la actualidad, eso no será ningún inconveniente para llevar a cabo la investigación sobre la querella acogida en el 34 Juzgado del Crimen de Santiago, puesto que “toda la prueba está disponible”.

“No hay testigos que hayan fallecido, no hay elementos de prueba que no estén. Está todo a la vista y, por lo tanto, esto se va a poder investigar, para efectos prácticos, igual como si esto hubiera ocurrido ayer”.

Sanción simbólica

De igual forma, al prescribir el delito por los años transcurrido y Cristián Campos no ser sancionado, el fin de la víctima y su familia es que haya una sanción simbólica y se verifiquen los hechos.

“Se quiere que desde el punto de vista simbólico, se determine la veracidad de los hechos por un tercero”, explicó Hermosilla.

Cristián Campos desmiente acusaciones

Respecto a la grave denuncia, el actor desmintió tajantemente las acusaciones considerándolas de “repugnantes”.

“Quienes me conocen saben que soy un buen hombre y he hecho siempre un esfuerzo por llevar una vida limpia y lo más empática y amorosa posible. No soy un mal bicho y no merezco ser acusado de tal. Ante esta repugnante y dañina injusticia, me defenderé con todas mis fuerzas”, fueron parte de sus declaraciones.