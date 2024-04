Aylén Milla reveló el motivo detrás de su distanciamiento de las redes sociales: “Mi nueva forma de mirar la vida”

La influencer argentina Aylén Milla, compartió en su cuenta de Instagram, los motivos detrás de su distanciamiento de las redes sociales. En una sincera declaración, la influencer compartió con sus seguidores el motivo que la ha llevado a alejarse de la superficialidad de las plataformas.

En respuesta a una pregunta de un seguidor sobre su ausencia en las redes sociales, Aylén Milla expresó con sinceridad: “Me cansé”.

“El medio me tiene un poco bastante agotada después del proceso que atravesé de mi enfermedad”, confesó Milla, haciendo referencia a su batalla contra el cáncer de mama, el que le fue diagnosticado a la edad de 32 años. Este significativo proceso marcó un punto de inflexión en su vida y la llevó a replantearse sus prioridades y valores, según ella dio a conocer.

“Hay un antes y un después muy duro que estoy trabajando con mi coach. Ya no me atraen las mismas cosas, me disgustan tantas otras, me parece todo banal… estoy muy enfocada en Real Life”, añadió la influencer.

Milla compartió con sus seguidores que ha surgido un cambio notable en sus intereses y perspectivas. “Detesto las tendencias, detesto la sobre publicidad. Solo comparto cosas que realmente quiera o me gusten, o me hagan sentido. De otro modo prefiero guardar silencio y no pertenecer a tanta locura según mi nueva forma de mirar la vida”, sostuvo.

Finalmente reflexionó: “Estoy encontrando felicidad en otras cosas que de momento no quiero compartir”.