¿Quieres ayudar a la NASA a investigar a los animales durante el eclipse? Así puedes participar

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) invitó a los ciudadanos a ser partícipes de su proyecto de investigación sobre las reacciones y comportamiento de los animales durante el eclipse solar de este 8 de abril.

El proyecto se llama Eclipse Soundscapes y para su desarrollo recopilarán las observaciones multisensoriales y los datos sonoros grabados durante el eclipse solar. Esta recopilación la harán con el material que envíe la gente que se sume al proyecto. El único requisito a la ciudadanía es tener la voluntad de ayudar a la investigación.

“¡Necesitamos su ayuda! El proyecto Eclipse Soundscapes recopila sus observaciones multisensoriales y los datos sonoros grabados del eclipse solar anular del 14 de octubre de 2023 y del eclipse solar total del 8 de abril de 2024. Las observaciones y los datos sonoros recopilados nos ayudarán a comprender el impacto de los eclipses solares de 2023 y 2024 en diversos ecosistemas de los Estados Unidos”, expresa el portal web de Eclipse Soundscapes, donde los interesados pueden ver toda la información para registrarse y poder participar.

La NASA complementará investigación de animales durante el eclipse

Suministrada Loros en el Aviario Nacional. (AlexRiquett)

Con Eclipse Soundscapes, la NASA quiere complementar los registros de un estudio sobre el comportamiento de los animales publicado en 1935. En este trabajo analizaron a 17 especies entre mamíferos, aves y reptiles, durante el eclipse del 31 de agosto de 1932, reseñó Rtve.

En el referido estudio, en el que participaron 498 observadores entre guardabosques, naturalistas y miembros del público en general, concluyeron que 75 por ciento de las especies tuvieron una respuesta inusual ante el fenómeno. Los animales cambiaron su comportamiento como el nocturno y otros se notaron confundidos o ansiosos.

“En este caso en concreto se da la circunstancia de que va a haber una zona muy grande en Estados Unidos donde la sombra del eclipse total va a ir atravesando el país. El hecho de que se produzca la noche durante el día hace que algunos animales se pongan de repente en modo nocturno cuando no deberían hacerlo, y además puede ocurrir en zonas donde normalmente no se ha producido este efecto, por lo que puede afectar a animales en los que no se ha estudiado tanto, y vendría bien conocerlo mejor”, explicó a RTVE, el astrofísico y divulgador Juan Ángel Vaquerizo, quien agregó que “cuando tienes la opción de ver en muchas especies el efecto del eclipse, cuantos más datos tengas, puedes comprenderlo mejor”.