“Todos han venido engañados”: Karla Rubilar recibe petición de matrimonio en pleno cumpleaños

Lo que se supone sería solo la celebración del cumpleaños número 44 del periodista Christian Pino, el evento dio un giro a una romántica petición de matrimonio de parte del exlector de noticias de TVN a su pareja, la exministra Karla Rubilar.

Cuando el reloj marcaba las 23:45 horas, Pino sorprendió al variado grupo de invitados, desde Cuchillo Eyzaguirre, Pepa Hoffmann, Marlen Olivari hasta Kenita Larraín, y les informó que “todos han venido engañados, esto no era un cumpleaños, era un pedida de mano”, contó según dio a conocer el medio LUN.

Tras ello, sacó un estuche de su chaqueta, se arrodilló le mostró el anillo a su enamorada, quien se emocionó hasta las lágrimas y se acercó a besarlo.

Pero, como la petición debía ser de manera formal y con todas las de la ley, el expectante público lo instó a realizar la pregunta de rigor y así oficializar el compromiso.

El periodista nuevamente se puso de rodillas y sacó a relucir su encanto comunicacional.

“Con el permiso de dos de tus hijos, ¿te gustaría casarte conmigo?”, le preguntó directo al corazón. “Sí amor, te amo”, respondió Rubilar con la emoción a flor de piel.

Karla Rubilar y Christian Pino (Captura Instagram @karlaenaccion)

Ya lo intuía

Según reveló al citado medio, “me puse a pensar por qué tanta organización, tanto interés en hacer una fiesta tan grande, sabiendo que en realidad yo no hago fiestas así para los cumpleaños. Fue emocionante. Me dijo que él se no había celebrado hace cinco años su cumpleaños, esa fue la excusa”.

Además, Rubilar agregó que, a pesar que era una idea que ya tenían conversada como pareja, de igual forma se sorprendió gratamente.

“Siempre teníamos contemplado estar juntos, y uno piensa que va a llegar ese momento, pero no pensé que me iba a emocionar tanto. Hermoso sentir eso”, sentenció.