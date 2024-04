Francisco “Murci” Rojas gana juicio a supermercado por falsa acusación de hurto en la tienda: “Siempre fui inocente”

Francisco Rojas, exfutbolista y seleccionado chileno en el Mundial de Francia 1998, confirmó esta tarde en sus redes sociales haber ganado el juicio en contra de la empresa de retail Lider, que el año pasado lo acusó falsamente por el delito de hurto en uno de sus supermercados.

El retirado deportista publicó en su cuenta oficial de la red social X el resultado de las diligencias en tribunales, las que confirmaron sus primeras declaraciones, donde había asegurado ser víctima de un trato vejatorio de parte de los funcionarios del supermercado al ser acusado injustamente de haber hurtado un producto.

Siempre fui inocente. Vamos con todo — Francisco Rojas

La victoria de Francisco Rojas

“Fui al @LIDERcl a ver si un precio era presencial o por Internet. Cuando salgo (del supermercado) me dicen (los guardias) ‘lleva algo ahí’. Yo pensé que me estaban hue*** y no les dije nada. ‘Que de arriba me dicen que lleva algo’, me dijeron. Ok, llame al gerente del local y me revisan, pero nunca llegó el gerente”, publicó el pasado 10 de julio de 2023 el deportista.

Y este lunes 8 de abril, a casi un año de aquel bochornoso hecho, Rojas volvió a escribir en X para detallar el resultado del juicio contra Lider.

Francisco Rojas contó de la resolución judicial en sus redes sociales. Fuente: X @murcirojas_17.

“Con fecha 10 de julio de 2023, fui acusado injustamente por @LIDERcl de haber hurtado productos dentro del local, generándome una humillación pública, vulnerando mi dignidad y derecho al honor, honra y familia, por lo que me vi obligado a interponer las acciones legales correspondientes, junto a mi abogado Alejandro Birman”, explicó el exfutbolista.

Las publicaciones de Francisco "Murci" Rojas confirmando la resolución de los tribunales. Fuente: X @murcirojas_17.

“Y hoy, 8 de abril, he sido notificado que @LIDERcl ha sido condenado a pagarme por daño moral y a una multa, más las costas de la causa, ya que no acompañaron prueba alguna en el juicio”, aclaró.

“Siempre fui inocente. Vamos con todo”, finalizó en la red social.