Influencer invitó a trabajador de delivery a tener sexo y fue rechazada en vivo

Risas, burlas e impacto causó el video que subió la influencer erótica Anto Pane, quien no tuvo problemas en mostrar que fue rechazada por un delivery de comida, a quien invitó a pasar a su casa.

La joven de 27 años quiso dijo en el video, adelantando su intención que invitaría al trabajador a pasar a su casa. “Chicos, me calentó el del Rappi, voy a bajar a buscar el pedido y voy a ver si me lo encaro”.

“Voy a bajar a buscar el pedido a ver si me lo levanto, no tengo sexo hace varios meses, ya soy la madre Teresa de Calcuta, la Virgen María...amén, estamos bendecidos”, agregó la actriz porno.

“Hola, ¿querés subir un rato?” le preguntó Anto, pero el trabajador muy responsable le dijo: “No, tengo que seguir trabajando, recién arranco”.

Rechazada en vivo

asi es, yo rechacé a Anto Pane 😘 pic.twitter.com/VNzLUfxo1M — Elmati (@kamathaaa) April 8, 2024

“Oh, bueno...un gusto, nos vemos”, le dijo la influencer, lamentándose.

Luego de mostrar el rechazo, Anto Pane le preguntó a sus seguidores si preferían encarar o ser encarados. Y luego reflexionó: “Si se sienten rechazados, ¿qué piensan? Yo, por ejemplo, pienso: ‘Soy mucho para esta persona’ o ‘No está preparado para estar conmigo’”.

“Encaren sin miedo, después que pase lo que tenga pasar, el ‘No’ ya lo tienen, mejor arriesgar que perder”, terminó.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Los seguidores comenzaron a especular por las razones que tuvo el joven para no tener sexo con la influencer. “El tipo habrá pensado que lo descuartizaban si subía”; “Y bueno el pibe no se quiere enfermar!”; “El tipo no sabia si estaba esquivando un ETS, que lo maten y le vendan los organos o que se comia una denuncia de acoso. Ante la duda rechazó todo”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, en redes sociales un joven dijo haber sido el delivery que rechazó a la actriz, pero ella lo negó y precisó que había sido otro hombre.