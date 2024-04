Mujer llora desconsolada en el aeropuerto porque su hija la abandonó: “Se le olvidó que yo venía a visitarla”

Una mujer se tomó las redes sociales, rompiendo en llanto, contando que su hija no la fue a buscar al aeropuerto y prefirió irse con sus amigas. La madre voló hasta Utah, Estados Unidos, para visitarla.

“Mi hija me dejó olvidada aquí en el aeropuerto. Aquí en Utah. Se le olvidó que yo venía a visitarla . Se fue con sus amigas a cenar y a mí me dejó aquí. A mí nunca se me olvidó ella en ninguna parte”, relató la madre muy afligida.

“Los hijos se olvidan bien fácil de las madres, a mí en ningún momento se me olvidó. Me da tristeza porque yo no creí que esto me fuera a pasar a mí menos de ella”, aseguró en medio de las lágrimas.

Madre rompe en llanto al ser olvidada por su hija en el aeropuerto. pic.twitter.com/mHZcCZ0kp7 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 5, 2024

El debate en redes sociales

Muy rápidamente el video de la mujer se volvió viral, y si bien algunos se mostraron conmovidos con la mujer, otros en su mayoría, la criticaron por exponer el problema y dejando entrever, que habrá algún motivo por el cual su hija no la fue a recoger al aeropuerto.

“Casualmente las mamás nunca se acuerdan de lo malo que le hicieron a sus hij@s en el pasado”; “posiblemente, no fue una buena madre y ahora no quiere ni verla, las hay, las hay”, “Cría cuervos y te sacarán los ojos”; “Hay una frase cruel pero real, Los hijos no le deben nada a los papás. Nada. Lo que les demos a nuestros padres y lo que recibamos de nuestros hijos es un plus no una obligación nadie pidió que lo trajeran al mundo. Los papás debemos dar sin esperar en recibir”, expusieron algunos.

“Si tu hija te deja plantada es necesario publicarlo el la redes sociales ? O es que quieres buscar interacciones?”; “En este caso le doy la razón a la señora, no es por deberle m, pero si invitas a alguien, así sea quien sea, pues lo atiendes, si no mejor no invites. Que si es su mamá pues el nivel de lazo se refleja en las acciones, la señora espera algo y la hija claramente no lo ve igual”, dijeron otros.

¿Y cómo llegó la madre a la casa de su hija?

La mujer publicó en otro video que luego varias personas se ofrecieron a llevarla hasta el domicilio de su hija.

Cuando llegó a la casa de su hija, estuvo un buen rato tocando el timbre y un principio no respondió, finalmente, la hija la dejó entrar a casa.

En el mismo relato, señala que su hija está muy “apenada con la gente” y preocupada por lo que dirán de ella.