Bochornoso error en transmisión del eclipse solar ahora es éxito viral: “Trágame tierra”

Este 8 de abril Norteamérica y parte de la región Latinoamericana, tuvo sus ojos puestos en el cielo. Todos pendientes del eclipse solar que durante la mañana se dejó ver. Claramente los medios de comunicación también tenían a todos sus equipos transmitiendo el fenómeno, como en México.

Sin embargo, en el noticiero de RCG Media de Saltillo, México, mientras conductores del programa comentaban el eclipse y cómo lo apreciaban los habitantes de Coahuila, una imagen se le coló a la producción, que dejó a todos impactados en sus casas y también en el estudio.

Y es dentro de las imágenes que mandaban los televidentes, hubo uno que quiso jugar una broma y le resultó: en lugar de mostrar el sol y la luna, se podía ver un genital masculino siendo iluminado por la luz del día.

Si bien la imagen fue sacada del aire, igual alcanzó a estar segundos, lo que puso muy nerviosos a los conductores, que intentaron mantener la calma. De hecho, uno de los lectores de noticias, le bajó el perfil a lo ocurriendo, explicando que un televidente había enviado el video.

Esto ha pasado en directo en la televisión mexicana durante el eclipse solar: pic.twitter.com/00OLeVU0kr — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 8, 2024

Las redes explotaron con el eclipse

Sin embargo, los televidentes no perdonaron y las redes sociales reventaron ante el video. “Se llama eclipse de huevo”; “Los eclipses proporcionan oportunidades únicas para observar los astros, aquí podemos ver el sistema binario de Magnus huevalis EC31″; “La periodista de la izquierda, noto de inmediato que apareció un asteroide!”; “Le pusieron huevos a la transmisión”; “Hasta las llamas solares se miran ajaja”; “Total eclipse of the heart”, son algunos de los mensajes que dejaron en “X”.

El eclipse solar fue un fenómeno fascinante, por lo que los más de 32 millones de habitantes que estuvieron en su ruta, pasando por México, Estados Unidos y Canadá, no dejaron de avistar el evento que sólo podrá verse nuevamente en Norteamérica en agosto de 2044.