“¡Qué insensible!”: Doctora Cordero desata feroz polémica por dichos sobre la esquizofrenia y suicidios

Una controversia de proporciones estalló en la tarde de este lunes durante la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando la diputada María Luisa Cordero generó indignación al hacer comentarios sobre el suicidio de padres de personas con esquizofrenia.

En medio de la discusión del proyecto de ley corta de isapres, la parlamentaria independiente, pero miembro de la bancada de Renovación Nacional, provocó un tenso momento al afirmar: “Si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar”.

Estas palabras desencadenaron la reacción inmediata del diputado Hernán Palma, independiente y exmilitante del Partido Humanista, quien reveló ser padre de una persona con esquizofrenia. Palma expresó su indignación ante el comentario de Cordero, abandonando la sala tras hacer su descargo.

“Yo tengo una hija esquizofrénica y créanme que no tengo ganas de suicidarme, doctora Cordero. Su ironía no me hace ningún chiste”, declaró Palma, quien posteriormente explicó que el tema le afecta profundamente debido a su situación personal.

Doctora Cordero ofreció disculpas

La diputada María Luisa Cordero, conocida por controversias anteriores, entre ellas ser desaforada el año pasado por comentarios ofensivos hacia la senadora Fabiola Campillai, ofreció disculpas al darse cuenta del impacto de sus palabras en Palma. Sin embargo, optó por no regresar a la sesión, siendo reemplazada por otro diputado.

Ante esta situación, Hernán Palma está considerando llevar el caso ante la Comisión de Ética de la Cámara para que Cordero reciba la reconvención correspondiente. La polémica en torno a los comentarios de la diputada ha generado un debate sobre el respeto y la sensibilidad hacia temas delicados en el ámbito legislativo y ya está generando una ola de comentarios a favor y en contra de sus palabras en las redes sociales.

“Qué insensible”, “Tanta indolencia”, “Qué crueldad”, fueron solo algunos de los comentarios que algunos cibernautas han dejado en redes sociales, donde el video del momento se ha comenzado a viralizar.