Camila Andrade se pronuncia tras ser sindicada responsable de quiebre entre Kaminski y Carla Jara

Desde que estallara la polémica con el quiebre matrimonial entre Francisco Kamisnki y Carla Jara, Camila Andrade había guardado silencio acerca del rumor que la involucraba en la controversial situación. Hasta ahora.

La tarde de este miércoles la excompañera de trabajo del locutor radial rompió el silencio y se refirió a los hechos, entregando su versión, a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que fue a fines de marzo que se hizo pública la separación entre Kaminski y la influencer, quien de inmediato encendió la mecha de especulaciones al señalar que la ruptura no fue en buenos términos, e incluso habría una tercera persona en los hechos, indicando que era una mujer que compartía labores con el exconductor de “Sígueme y te sigo”.

A partir de estas palabras de Jara, en redes sociales sindicaron a Andrade como la tercera persona involucrada. Anteriormente no se había hablado sobre el tema y este miércoles rompió el silencio.

La modelo lamentó que “en esta época de rápida difusión de información y desinformación, me vea en la necesidad de abordar rumores y ciertas noticias que circulan sobre mi vida personal”.

“Durante estas últimas semanas, he enfrentado momentos difíciles al ser objeto de difamaciones que buscan dañar mi imagen y reputación”, añadió.

Instagram. Camila Andrade

Camila Andrade niega haberse involucrado en una infidelidad

“He recibido comentarios agresivos y amenazas que, sinceramente, considero injusto”, denunció en la historia de la plataforma de instantáneas.

En este sentido, afirmó que no se ha involucrado con una persona que se encuentre en pareja. “Quiero dejar en claro que no he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa. Además, contarles que no emitiré más comentarios al respecto, porque no debo dar explicaciones de mi vida privada”, enfatizó.

Por último, agradeció a su familia y sus amigos, “quienes han sido mi apoyo incondicional y han confiado en mí en todo momento”.