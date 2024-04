“Enamorada” y “Te amo”: Las tiernas palabras de Maite Phillips y Lucas Crespo que confirman su romance

Era casi un secreto a voces y hace rato que muchos apuntaban a un posible romance entre dos exconcursantes de Gran Hermano, Lucas Crespo y Maite Phillips. De hecho, los ruimores de esta relación comenzaron a circular en los medios y en las redes sociales.

Pese a que ninguno de los dos ha abordado el tema públicamente, sus interacciones en las plataformas digitales han dejado entrever una cercanía especial.

El fin de semana pasado, se avistó a la pareja compartiendo gestos de cariño en un evento masivo, alimentando aún más las especulaciones sobre su relación. Sin embargo, fue en las redes sociales donde se evidenció más claramente la complicidad entre ellos.

En una reciente publicación de Lucas en Instagram, donde se le veía entrenando en el gimnasio, el comentario de Maite no pasó desapercibido: “ Enamorada de tu forma de pensar y tu forma de ser, pero debo decir que esa cuerpa... uff, harto ayuda”.

La respuesta de Lucas no se hizo esperar, confirmando el coqueteo con un “ Jajajaja Te amo, wachita linda (sic)”.

“Me vuelve loco”

Este romance no es una sorpresa para quienes siguen de cerca la historia de ambos. Lucas confesó su interés por Maite desde el momento en que ingresó al reality en Argentina el año pasado, a pesar de que ella estaba en una relación con Tomás Salamé. “La que más me gusta de la casa es la Maite. Los primeros días la encontré una pesada, ahora la amo. Me vuelve loco”, expresó el deportista en ese entonces, según consignó Página 7.

Los intercambios afectuosos entre Lucas y Maite en las redes sociales se remontan al 16 de enero, fecha en la que Crespo dejó su primer comentario en una publicación de Instagram donde Phillips mostraba su ropa.

Con estas interacciones públicas y sus gestos en eventos sociales, Lucas y Maite parecen confirmar finalmente lo que muchos sospechaban: que han encontrado el amor el uno en el otro, después de su paso por Gran Hermano.