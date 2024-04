Inicialmente Robin solo tendría apariciones esporádicas: Gabriel Urzúa cuenta cómo su personaje en “Generación 98″ agarró “tanto vuelo”

Sin duda, “Robin” de Generación 98 es uno de los personajes más queridos por la audiencia de la teleserie nocturna de Mega. Interpretado por Gabriel Urzúa, es un papel que según reveló el propio intérprete, se fue formando con el avance de la producción, ya que en un inicio solo estaba previsto que tuviera apariciones esporádicas como el fiel amigo de “Martita” (Daniela Ramírez).

Así lo profundizó el propio actor Gabriel Urzúa en el podcast “La Pura Verdad” conducido por la también actriz Catalina Olcay, instancia en la que contó cómo “Robin” agarró “tanto vuelo”, al nivel de ser parte incluso de una obra de teatro que realizará el elenco en varias ciudades de Chile.

En ese contexto, Gabriel Urzúa indicó que inicialmente “Robin” era “un bolo”, es decir, un personaje que tiene apariciones esporádicas, por lo que el actor que lo interpreta no tiene contrato ni nada, por lo que al conversarlo con su representante “decidimos que era una buena oportunidad porque tenemos otros trabajos y decidimos que era una bueno para tener una caja para pagar mi arriendo”, dijo entre risas.

Luego explicó que el personaje comenzó a hacerse más robusto luego de las primeras semanas, especialmente después de que tuviera que hacerse pasar como la pareja heterosexual de “Martita”.

“La idea era hacer una comedia a través de este personaje, y ahí comenzó a enganchar después de las primeras semanas (...) La Martita tiene este amigo gay y que se hacía pasar por su pareja heterosexual y esa era la gran jugada de este personaje, yo me colgué de que se creía actor, de que la vida es una representación y ahí empezó a crear un mundo interior este personaje”, explicó el actor.

¿Muere Robin en la teleserie?

Además reveló que la base del personaje está en otro que había hecho antes, un personaje trans de una obra de teatro que se llama “Leyla”. “Bajo ese personaje que tuvo un premio también del Círculo de criticos de Arte, lo atesoro con mucho cariño y que me podría servir para decir que en una mejor vida Leyla fue Robin”, contó.

Finalmente, Catalina Olcay le preguntó a Gabriel Urzúa qué pasa con “Robin” en la teleserie y si es verdad que se muere, como especulan muchos seguidores de la ficción, especialmente después de conocer el afiche de la obra de teatro de “Generación 98″ en el que “Robin” aparece con alas de ángel.

“Mucha ente me ha perguntado por la continuidad de la vida del Robin, dicen que se muere, pero no voy a decir si muere o no, sí quiero decir que con el Robin hay cosas, hay más vida, la teleserie va a cerrar y sólo diré que tras ese cierre hay más cosas para el Robin como la obra de teatro, como la fiesta y tal vez otras cosas más”, puntualizó Urzúa, dejando en el misterio la vida de su personaje.

Revisa aquí la entrevista a Gabriel Urzúa: