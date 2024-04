“No sé cuál es el alboroto”: Venezolana se gana el repudio en redes con feroz crítica a cobertura de asesinato de carabinero

La noche del miércoles fue una pesadilla para la familia de teniente Emmanuel Sánchez. El carabinero de 27 años perdió la vida después de recibir diversos impactos de bala en la calle tras repeler el robo de su vehículo mientras estaba con su familia en la comuna de Quinta Normal.

Por el crimen del asesinato del carabinero que enluta al país, fueron detenidos tres sujetos extranjeros: Yolvi Miguel González Arcaya de 21 años; Josué David Ramírez Oliveros de 28 años; y Wuilberth de Jesús Olivares Peña de 34 años. Dos de ellos tienen RUT chileno.

A raíz de este hecho, una tiktoker venezolana de nombre Fabiana Domínguez se está volviendo viral por su particular lectura de los hechos, asegurando que ya está aburrida con la cobertura que se le ha dado al asesinato del carabinero.

“Me tienen aburrida con el tema de los asesinatos de los carabineros, ojo no es que no sean importantes, pero ¿quiénes son los carabineros? son mortales como usted y como yo, a cualquier familia le va a dar dolor si se le muere alguien”, comenzó exponiendo.

La joven mientras se limaba las uñas, seguía argumentando su molestia: “en todo el mundo mueren policiales, miembros de Interpol, policías, no sé cuál es el alboroto. Aquí lo que pasa es que están utilizando este parche para darse a conocer, resonar y hacerse viral, pero hágase viral porque son buenos para contar chistes, una vaina buena”.

“Para los que no saben, los chilenos son uno de los más buscados de la Interpol a nivel mundial por crímenes relativos a menores de edad, corrupción de menores, secuestros, trata de personas, lideran como el primer país a nivel mundial con más enfermedades mentales”, prosiguió.

“Venezuela recibió muchos inmigrantes chilenos, ahí conocimos términos como la extorsión (...) este es un tema político, ya que tienen la cagada con el sistema judicial, el sistema de migración no funciona, no están regularizando a las personas, no están aplicando el debido proceso, delincuentes hay en todo el mundo mi amor, no tienen nacionalidad, ya está bueno, la vaina aburre”, terminó.