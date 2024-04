“¡Búsquense un problema honesto!”: Usuarios defienden con todo a Edo Caroe tras críticas por chistes sobre Copiapó

El comediante Edo Caroe realizó diversos chistes la ciudad nortina de Copiapó, cuyos habitantes no se tomaron de buena manera las burlas hacia su ciudad. Sin embargo, los seguidores del humorista lo defendieron con uñas y dientes ante las críticas.

Todo comenzó con un video que él publicó en su cuenta de Instagram, éste un extracto de una de sus rutinas que realizó en la capital de la Región de Atacama. “Es bonito estar en Copiapó, en esta ciudad fascinante. Yo sé que no es bueno pararse en un escenario y criticar a la ciudad a la que uno vino, pero hace poco estuve en Talca y fui injusto con Talca”, comenzó.

“No se puede creer este lugar. Estuve todo el día lleno de actividades, haciendo muchas cosas”, dijo irónicamente antes de revelar su verdadera intención.

“No hice nada, no había nada para hacer, realmente. Pregunté: ‘¿Qué hay de lindo en Copiapó? ¿Qué se puede hacer?’ Y muchos me decían ‘podrías ir a la playa, Bahía Inglesa, está como a una hora’. Pero, una hora ya no es Copiapó, entonces dejen de usufructuar de ese lugar si no es de acá”, agregó.

“Lo mejor de esta ciudad es la gente (...) realmente en un momento pensé en irme. Dije: ‘se cancela este show’, el día se hizo interminable. Si el aeropuerto hubiese estado más cerca, yo me mando a cambiar, pero también está a la conchasumadre. No sé cómo vinieron a parar acá realmente, porque no están acá por propia voluntad”, cerró.

“Solo dijo la verdad”

En los comentarios de la publicación de Instagram, muchos estuvieron de acuerdo con las palabras de Caroe, mientras que algunos ciudadanos de Copiapó criticaron los chistes del comediante. “Yo soy de aquí y que se cree éste”; “no critiquen Copiapó”; “clásico comentario de un santiaguino cu***”; “estamos aquí por el trabajo bien remunerado que paga funciones de artistas que cobran el doble por un show”; entre otros.

Por otro lado, en la red social X (Twitter) el nombre del comediante se hizo trending topic después de las críticas y la “funa” que recibió, por lo que sus seguidores lo defendieron con todo, al tal punto que los detractores eran aplacados por el amor que recibió.

“Vengo a ver de qué se trata la funa a Edo Caroe y finalmente leí puros comentarios defendiéndolo, apañándolo y piropeándolo jajaja. Solo un par de ‘patriotas’ botando espuma por la boca, el resto puras flores”; “Edo Caroe solo dijo la verdad, a ver, díganme al menos 10 panoramas que hacer en Copiapó que no sea ir al mall. .. Solo dejó en evidencia el centralismo y la nula inversión en infraestructura que se hace en las regiones”.

“Por lo único que funaría a Edo Caroe es por exceso de belleza”; “¿Funaron a Edo Caroe por huevear a Copiapó? JAJAJAJAJ ¡Búsquense un problema honesto!; “si van a funar a Edo Caroe que sea porque es casado”; entre otros comentarios.

