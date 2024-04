Estudiante compró una Xbox por internet y le llegó un frasco con piedras y conchas

Sebastián Guevara, un estudiante de Ingeniería Informática, vivió una decepcionante situación cuando recibió el paquete de una compra que esperaba con ansias. El joven adquirió una Xbox Series S de 1TB a través del sitio de Mercado Libre, sin embargo, esta anhelada compra pronto se convirtió en una experiencia frustrante.

Al abrir el paquete, en lugar de encontrar la consola de videojuegos deseada, se encontró con un frasco lleno de piedras, conchas e incluso algunas nueces. Esta sorpresa, que podría haber sido divertida en otro contexto, no lo fue para Sebastián, quien invirtió sus ahorros en la esperada consola.

Decidido a resolver este problema, Sebastián recurrió a todas las plataformas de redes sociales disponibles, desde Reddit hasta LinkedIn, en un intento de hacer visible su situación y obtener una solución por parte de Mercado Libre.

“Compré una Xbox Series S, me llegó un frasco de vidrio con piedras en la caja (El producto lo vendían ellos, no un tercero), reclamo y me dicen que mi compra no está protegida, así que se hacen los locos. Ya hice el reclamo en el Sernac y espero a que termine la denuncia en el JPL”, señaló el joven en un comunicado.

Grande @ML_Chile @ML_Ayuda, compro una Xbox, me llega un frasco con piedras y se hacen los desentendidos pic.twitter.com/FaL36pPJBX — Sebastián (@SebaG20xx) April 10, 2024

A pesar de que el producto fue adquirido a través de la tienda oficial de Mercado Libre Gaming, la empresa inicialmente se negó a hacerse responsable, argumentando que su compra no estaba protegida por su Programa de Compra Protegida.

Este programa, diseñado para garantizar la satisfacción del cliente y proteger las compras en línea, aparentemente no cubría esta situación particular, lo que dejaba a Sebastián en una posición difícil. Aunque el Programa de Compra Protegida establece claramente ciertas exclusiones, como bebidas alcohólicas o artículos para adultos, no menciona explícitamente la exclusión de consolas o productos electrónicos.

Fue solo después de que Sebastián recurriera a la plataforma de quejas X que Mercado Libre finalmente se puso en contacto con él, eventualmente se llegó a un acuerdo y se le reembolsó el dinero.

A pesar de esta experiencia desalentadora, Sebastián no ha perdido por completo la fe en las compras en línea. El joven señaló a BiobioChile que buscará adquirir nuevamente el producto, pero esta vez será más cauteloso al respecto.

“(La compraré) en otro lado aunque esté más cara. Prefiero pagar extra e ir presencial y así confirmar que es realmente una consola la que estoy comprando”, sostuvo a BiobioChile.