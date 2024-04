“¡No te lo acepto hueo... es una humillación!”: Pato Oñate se indignó con condolencia de diputado

Una fotocopia en blanco y negro. Eso fue lo que indignó al periodista Patricio Oñate tras recibir las condolencias del diputado de Chiloé, Fernando Bórquez, quien le envió un mensaje por la muerte de su esposa María Cecilia Briceño producto de un cáncer.

Fue a través de un video que se viralizó en Tik Tok, que el periodista manifestó su profunda molestia, al considerar indignante el formato, además de creer que ni siquiera lo mandó el mismo parlamentario.

“Esto me lo mandó el diputado de Chiloé, Fernando Bórquez. No tengo nada contigo, pero no me podís mandar una hoja, una fotocopia, hueón. Por esos las cosas se hace mal, porque ustedes, que tienen el poder, hacen lo que quieren”, reclamó mostrando la hoja de papel.

“Me mandaste esto tú. No te lo acepto, hueón, es una humillación, indignante”, continuó. Posteriormente, tras lee el mensaje, criticó que fue un “copiar pegar”, solo por cumplir.

“Lo copiaste y lo pegaste. No sé si te lo hicieron, pero peor todavía. No quiero esto, es una vergüenza, es tan humillante y eres diputado de la República. No tengo nada contra ti, pero es mejor que no lo hubieras hecho, porque las cosas mal hechas no se hacen”, lamentó.

El mensaje del diputado

“Fernando Bórquez Montecinos lamenta el fallecimiento de María Cecilia Briceño Reyes. En estos momentos difíciles quisiera expresar mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Que el tiempo les traiga paz y sanación (…) Descansa en paz.”.

“Se nos fue María Cecilia”

“Cerca de las 13:00 horas se nos fe María Cecilia. Queremos dar las gracias a las muestras de cariño y de amor (...) Te queremos mucho, te amamos. Gracias por todos los minutos que le dedicaste a los niños, por cada espacio, tuvieron la mejor mamá y seguirán teniendo la mejor mamá”, expresó el comunicador en el video el pasado 9 de abril.