Mamá de Marcianeke de llena de elogios en redes sociales por su juvenil imagen: “Me llegan ofertas de canje”

La presencia de Yasna Muñoz en las redes sociales ha generado un revuelo entre sus seguidores, quienes han quedado sorprendidos por la juvenil figura que luce a sus 42 años. Con más de 195 mil seguidores en Instagram, esta mamá de Marcianeke ha cautivado a muchos con su apariencia rejuvenecida y su estilo de vida vibrante.

En una entrevista concedida en mayo de 2023, Muñoz reveló haberse sometido a varios procedimientos estéticos, admitiendo abiertamente su transformación: “Cambié todo. Me puse pestañas, uñas. Ahora me llegan ofertas de canjes, quieren ponerme pechugas”, expresó. Con estas intervenciones, asegura que se siente más joven y radiante que nunca.

En sus últimas publicaciones en Instagram, Muñoz ha dejado en evidencia su estilo único y su actitud desenfadada. En un video reciente, la vemos posando con un enterito negro de mezclilla, botines altos con plataformas y el cabello rubio con extensiones onduladas. “Tengo mi locura, vivo en otra dimensión, y no tengo tiempo para cosas que no me llenen el alma. ¡Viviendo!”, escribió junto al clip.

Tratamientos que promociona

Además de compartir su estilo de vida, Yasna también utiliza su plataforma para informar a sus seguidores sobre los lugares donde realiza sus tratamientos estéticos. Recientemente, reveló estar experimentando sesiones de cámara hiperbárica, una técnica que promueve la oxigenación del cuerpo y la regeneración celular y que la hace lucir aún más lozana.

El año pasado, Muñoz documentó paso a paso la rinomodelación a la que se sometió, mostrando una vez más su transparencia y disposición para compartir su experiencia con sus seguidores.

Con su enfoque en el bienestar personal y su actitud positiva, Yasna Muñoz se ha convertido en una influencia inspiradora para muchos, demostrando que la edad es solo un número y que nunca es tarde para vivir la vida al máximo y verse como uno quiere.