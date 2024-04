“Me aburrí que me tachen de celópata”: Carla Jara se prepara para contar su verdad en especial de ‘Podemos Hablar’

La frase de la canción de Shakira “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas” se convierte en una total realidad en el caso de la recordada exchica Mekano, Carla Jara, quien acaba de anunciar que será la protagonista de un capítulo especial de Podemos Hablar (PH), el cual será transmitido este viernes.

A través de su cuenta de Instagram, Jara compartió la noticia y adelantó que abordará en detalle su controvertido quiebre con Francisco Kaminski.

“Después de muchas invitaciones del programa PH me decidí a venir”, expresó Jara en un video publicado en sus redes sociales. “Porque me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca, cuando en mi vida siempre he ido con la verdad por delante”, añadió.

“Les quiero agradecer por tanto amor y apoyo”

La ex Mekano también aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo que ha recibido de sus seguidores en estos últimos días. “¡Hola, mis bellezas! Les quiero agradecer por tanto amor y apoyo todos estos días, además de dejarlos invitados para este viernes ¡Son lo máximo!”, escribió en su publicación de Instagram.

El quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski ha estado rodeado de polémica desde su revelación. Jara ha desmentido las declaraciones del locutor y ha señalado la presencia de una tercera persona en la situación, identificada como Camila Andrade, quien a su vez la desmiente de vuelta, diciendo que ella está tergiversando lo que ocurrió entre los tres. Desde entonces, el triángulo amoroso ha generado un gran revuelo en el ámbito farandulero chileno.

En medio de esta controversia, uno de los momentos más destacados ocurrió recientemente, cuando Carla Jara decidió romper el silencio y filtrar un mensaje que había enviado a la ex integrante de Calle 7, Camila Andrade. Este nuevo episodio promete ser revelador y arrojar luz sobre los detalles más íntimos de este mediático conflicto.