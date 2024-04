Rafael Cavada y su categórica opinión sobre Sebastián Piñera: “cuando quería era simpático, pero era un tramposo”

El periodista Rafael Cavada entregó su categórica opinión sobre el fallecido expresidente Sebastián Piñera, calificándolo como “simpático, pero tramposo”, durante su participación en el podcast sobre actualidad y política “Las Monas” de la periodista Josefa Barraza y la militante de RD, Valeria Cárcamo.

En la oportunidad, Cavada recordó que en el libro “Piñera y los leones de Sanhattan” de Sergio Jara figura “esta anécdota de que a Piñera, cuando compró acciones en Lan, se le advirtió que lo que estaba haciendo era ilegal. Y esa grabación existe, pero está guardada por si alguna vez esto llegaba al corredor que le advirtió”.

Luego, Rafael Cavada añadió que “como no llego ahí y además este país es maravilloso para inventar subterfugios, Piñera fue condenado por no abstenerse de comprar, en vez de usar información privilegiada para comprar, de hecho hubo que hacerle arreglos a la ley para que se eso fuera posible”.

Piñera “era un tramposo”

Fue en ese instante en el que el periodista de Chilevisión agregó que “yo sé que hoy por hoy es súper políticamente incorrecto hablar mal del Presidente Piñera, yo debo decir además que lo conocí fuera de, fui a bucear con él, era un tipo que cuando quería era muy simpático, pero era un tramposo, no vamos a dejar de decir las cosas como son”, dijo de forma categórica.

Luego añadió que “ese tipo de cosas que hacía el Presidente eran de alguien que, uno no esperaría de alguien de su cargo hiciera ese titpo de cosas”.

Cavada cerró su reflexión sobre el exmandatario explicando que “no tiene que ver con que el tipo sea simpático o lo admires, conozco gente muy decente que es muy antipática, una cosa no lleva a la otra, pero hoy día se ha hecho una suerte de beatificación de Sebastián Piñera que me parece que está bien, si el tipo hizo cosas buenas, él era un banquero, pero bajo de un 6 a un 2% el CAE, cerró el Penal Cordillera, cosas que la Concertación no hizo, pero la historia va a hacer otro juicio y en eso seguramente va a pesar el lobby”, puntualizó.

