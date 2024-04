Chofer de aplicación se hace viral por discusión con pasajera: “Yo no me meto dentro de los moteles”

Un video comenzó a circular a través de redes sociales, donde se puede ver a un conductor de aplicación discutiendo con su pasajera. ¿El motivo de la discusión? ella quería que la dejara al interior del motel al cual se dirigía y el chofer se negó.

“Yo no me meto dentro de los moteles”, le dijo ya molesto el hombre, ante la insistencia de la mujer, quien lo amenaza diciendo que lo está grabando. “Le digo que me deje donde yo voy”, insiste la pasajera.

“Yo la dejo hasta aquí, bájese, si quiere me paga si quiere no me paga, chao”, arremetió el conductor, ya bastante molesto, mientras la mujer le pedía que no le gritara...pero gritando. “Ya y por qué me grita usted? , ya, bájate altiro no más”, le pide el hombre.

“Yo soy mujer, te puedo denunciar”, le insiste la pasajera, a lo que el chofer le explica que “te estoy prestando un servicio”.

La mujer indignada lo califica de xenófobo, luego de que el conductor le indicara que los extranjeros son “patudos”.

Conductor de aplicación movil se enfrasca en una discusión por pasajera que le solicitaba la dejara al interior del motel, a lo que el se nego.. pic.twitter.com/Pmj3tmHPzZ — Vision Pais (@VisionPais2050) April 19, 2024

Redes apoyaron al conductor

Los comentarios no se dejaron esperar y todos apoyaron al chofer chileno, de la aplicación.

“Le faltó poco a la pasajera pedir que la dejara acostada en la cama”; “Así que por ser mujer lo puede denunciar, tipa loca, se cree con más derechos que los hombres El chofer la llevó a la dirección indicada, luego es problema de ella ubicar la cabaña dentro del motel. Además es un riesgo: la lleva a la cabaña y ahí le quitan el auto y chao”; “El conductor hizo lo correcto, de dejar a la tipa afuera del motel, porque que pasaría si entra con ella al motel y alguien los ve?”; “Esas tipejas, trabajan EXTORSIONANDO hombres de uber, los hacen entrar a los moteles. Le sacan foto al auto y luego los amenzan con las esposas o bien, adentro están esperando los proxenetas y les roban. LO MEJOR, ES HACER LO QUE HIZO EL CABALLERO. APLAUSOS PARA ÉL”, son algunos de los comentarios.