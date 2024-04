En vivo y en directo: Periodista argentino denuncia a su padre de haber violado a su hermana desde los 3 años

“Es este un inicio de programa distinto...”. Así partió su programa Juan Pedro Aleart, del Canal 3 de Rosario, quien denunció en vivo a su padre y tío, quienes abusaron física, psicológica y sexualmente de él y de sus hermanos.

Aleart habló durante 25 minutos, donde contó que el año pasado interpuso una denuncia contra su padre, junto a su hermana menor.

“Mi padre abusó de mi hermana, de su propia hija, desde los tres años, siendo positivo de VIH. Esto le provocó a mi hermana terribles problemas de salud y emocionales. Temblaba, se le caía el pelo, estaba muy mal”, dijo el conductor, quien puntualizó que no se contagió afortunadamente, pero que cada vez que lo veía le daban ataques de pánico.

“Yo fui testigo porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí y a mi hermano que mi hermana era una exagerada y que estaba loca. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice”, dijo.

Denunciaron al padre

Juan Pedro Aleart además contó que se demoraron mucho en tomar la decisión de denunciar a su padre, pero cuando su hermana lo hizo, el progenitor fue acusado de abuso sexual agravado. “Pero la Justicia se tomó su tiempo. Y mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida”.

Un tío abusador

“Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre violento, abusador y una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, un tío en quien yo confiaba y que cumplió en muchas situaciones como padre mío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante”, reveló.

El año 2022 denunció a su tío, pero “se presentaron un montón de pruebas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintas, el test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la Justicia. Mi hermano declaró abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, que además fue denunciado por otra persona que no conozco”.