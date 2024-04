Registran por primera vez en más de 60 años un ejemplar de esquiva y solitaria ave en la comuna de Santo Domingo

Una gran sorpresa se llevó durante la mañana del pasado 27 de marzo Edu Bartolomé, cuando al recorrer el Humedal Giverny del Parque Tricao se encontró con un ave que no había visto antes y que llamó su atención. Y si bien en un primer momento la confundió, luego salió de dudas y supo que había registrado nada menos que un ejemplar de garcita azulada, un ave que hace 60 años no se veía en la región de Valparaíso.

Al grabar al ave, el cofundador de Suroeste Films no sabía que estaba registrando un hecho histórico en la comuna de Santo Domingo, lugar donde se ubica el Parque Tricao.

Butorides striatus es el nombre científico de esta ave cosmopolita, que está presente en Sudamérica, Asia, África y Oceanía. En el caso de Chile, ha sido vista en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo y Valparaíso. También conocida como garcita cuello gris, garcita estriada o socozinho, su hábitat predilecto son bordes de lagos, lagunas, ríos, zonas pantanosas y totorales.

Primera vez en más de 60 años

La noticia del avistamiento de la garcita azulada generó gran revuelo entre los especialistas y amantes de las aves, quienes han llegado hasta el Parque Tricao a intentar verla nuevamente, esto porque según Aves de Chile, es la primera vez desde 1958 que se registra a esta especie en la Región de Valparaíso. Los últimos registros en el país han sido en la desembocadura del río Elqui, en La Serena, en 2010 y 2012, y en la desembocadura del río Lluta en Arica en 2010 y 2015.

“Primero estaba en Playa Blanca, cerca del Humedal Giverny. Iba caminando, tomando fotos del lugar y en un primer momento la asusté. Voló hasta una rama y al verla me llamó la atención sus proporciones y color. Sé que esa es una garza difícil de ver, entonces me acerqué y comencé a registrarla. Seguí recorriendo y en las pasarelas de madera me la encontré a unos cinco o seis metros”, relata Edu Bartolomé, la primera persona que observó a la garcita azulada.

Se trata de un ave de tamaño mediano, con una longitud aproximada de 36 centímetros, con un plumaje de color gris azulado en la parte superior y blanco en la parte inferior. También, posee un cuello largo y delgado, donde destaca una franja negra; tiene un pico gris oscuro acerado, con tonalidades amarillas, y sus patas largas destacan por su llamativo color verde amarillento.

La garcita azulada es una especie que suele transitar de manera solitaria; prefiere posarse en la vegetación cerca del agua, donde realiza movimientos lentos y medidos. Es una cazadora que acecha a sus presas en aguas poco profundas y se alimenta principalmente de peces, insectos, crustáceos y anfibios.