“Todo sea por cumplir el sueño de mi mujer”: no solo las bichotas hacen fila desde la madrugada en la previa de Karol G en Chile

“Estoy acompañando a mi pareja”, dijo un hombre al ser consultado por su presencia en la fila que desde la madrugada se registra en las afueras del Estadio Nacional, donde este viernes 19 se realiza el primero de los tres conciertos en Chile de Karol G, y que fue entrevistado por el periodista Héctor Saffie de Canal 13.

Así, el hombre se tomó con humor la consulta del periodista -que también recibió su parte de burlas desde el estudio del matinal “Tu día”, ya que habitualmente reportea temas policiales y este viernes está con las bichotas- y aseguró que estaba obligado haciendo la fila junto a su polola.

Previa a Karol G (Captura de pantalla de Canal 13)

“Lo traje obligado”

“Lo traje obligado, no quería venir”, aseguró la pareja del entrevistado, mientras en el estudio abundaban las risas. Ella agregó eso sí que pese a haberlo obligado a ir, ella corrió con todos los gastos.

Luego, el hombre aseguró que “mis amigos saben que estoy acá y me estaban molestando”, pero luego apuntó que más que estar obligado en la fila -donde dijo que estaba desde las cinco de la mañana-, lo hacía con gusto. “Todo sea por cumplir el sueño de mi mujer”, apuntó.

El relato del hombre fue publicado en las redes sociales del matinal de Canal 13, donde el hombre se llenó de halagos y también algunas críticas.

“Es un buen hombre aunque sea obligado jajaja…”, “Fuera más apañador si no hubiera ido obligado, ojalá eso haya sido un chiste”, “Se nota que no me han querido nunca”, “Aplaudo de pie a ese hombre, qué apañador!!! Mi hombre me acompañó a ver a Luis Miguel y hasta corrimos para poder conseguir llegar de los primeros a cancha.... Por más hombres así de apañadores como los nuestros”, fueron algunos de los comentarios que recibió el hombre apostado desde la madrugada en las afueras del Estadio Nacional

