Investigan la muerte de un matrimonio tras haber sido atacado por una de su ovejas. Como si fuera una secuela de una película, el suceso se registró en Nueva Zelanda. La Policía neozelandesa ha abierto una investigación este jueves 18 de abril de 2024 para averiguar si el ataque de una violenta oveja estará detrás del fallecimiento de una pareja de ancianos de unos 80 años en una granja de West Auckland. El hombre y la mujer fueron hallados sin vida por su hijo en un prado cercado sobre las 07h30 de la mañana.

Las autoridades han señalado en un comunicado que en el prado se encontraba el animal que había provocado heridas leves al arremeter contra una persona, identificada por los medios como el hijo de la pareja.

“Cuando nuestro personal llegó al lugar, el carnero también les atacó”, ha explicado la policía neozelandesa. También han asegurado que, por este motivo, decidieron disparar contra el animal, que murió minutos más tarde en esta granja a unos 25 kilómetros al oeste de Auckland. La intervención policial se dio después de que el hijo los alertara, según ha apuntado The New Zealand Herald, al no tener noticias de ellos desde hace días.

Una oveja acabó con la vida de un matrimonio en una granja de Nueva Zelanda. Imagen referencial Bahaha. (TriggerPhoto/Getty Images)

Los dos fallecidos, un matrimonio de 80 años aproximadamente que vivían una pequeña granja en West Auckland, han sido trasladado al instituto médico donde se les realizará la autopsia este viernes. La investigación forense intentará aclarar de esta manera las circunstancias en torno a la muerte de los dos ancianos, aunque la principal hipótesis es que la oveja los embistió en repetidas ocasiones y perdieron la vida por los golpes.

Este suceso ha hecho volar la imaginación en las redes y la comparativa más sencilla ha sido con la película ovejas asesinas de 2006. Este largometraje neozelandés dirigido por Jonathan King se ubica en una remota granja de Nueva Zelanda donde un científico está realizando un programa de ingeniería genética que intenta crear la oveja perfecta.