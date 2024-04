“Yo también voy a tener que exponer”: Daniela Aránguiz responde a Maite Orsini por exhibir mensajes de mail

Luego de que Miate Orsini exhibiera mensajes amenazantes que supuestamente le había enviado Daniela Aránguiz vía mail, los cuales usaría de prueba en una demanda por injurias y calumnias en contra la exchica “Mekano”, apareció la propia aludida en redes sociales contestando a estas acusaciones.

De hecho, Daniela subió varias historias de Instagram comentando que no quería hacerlo, pero se ve olbligada a contar la verdad de lo que estaba pasando, asegurando primero, que el mensaje exhibido por Orsini había sido escrito para Jorge Valdivia y no para Maite, ya que no era su mail.

“Justo ahora la gente que dice que no le gusta aparecer, que no le gusta la farándula, suben estas cosas o hacen este tipo de cosas, que son antiguísimas”, parte diciendo en un primer video Aránguiz y luego agrega que “ más encima ese mail es con Jorge , ni siquiera es con ella. No se sí ella le sacó ese mail a él o el se lo pasó, me llama la atención, pa’ que vean que a la gente le gusta la farándula y estar metida en cosas”.

“Después me dicen ‘no hables más’, yo me trato de quedar callada, y pasan estas cosas. Creánme que hay muchas cosas que no he dicho y hay muchas cosas que no he hecho, pero si me exponen de esa manera, parece que yo también voy a tener que exponer por qué es ese mensaje que yo le mandé a Jorge, no a ella”, agregó.

“No sé si él se lo pasó a ella, porque lo encontraría heavy, porque ¿cómo tan poco hombre? esa cuestión no se hace”, cuestionó Aránguiz.

“Ustedes saben que soy chucheta y que tengo la pura ‘carecuica’”

Luego, Daniela hace un extenso monólogo explicando que ella también puede mostrar mensajes de Orsinim incluso hizo un encuesta para sus seguidores a quienes les pregunta si lo hace o no. Obviamente, el 95 por ciento de ellos le dicen que sí lo haga.

“Empezó la séptima temporada de esta teleserie de nunca acabar, no sé si les gustan los personajes secundarios estar en esto, deberían preocuparse de hacer su trabajo en las comunas que lo necesitan, pero parece que les gusta la tele, les gusta la farándula y les gusta quedar en ridículo de nuevo”, lanzó Aránguiz.

Luego Daniela asumió que escribió ese mensaje que parece dirigido a Maite, pero que fue enviado al mail de Jorge. “Bueno, ustedes saben que yo soy chucheta y tengo la pura care cuica y todos me conocen, por eso ahora les adjunto los mensajes que Maite Orsini me mandó desde el mail del Jorge, no quería hacerlo, pero si hay una mujer tóxica es esa, porque ese mail se lo mandé a Jorge”, aseguró.

Después, Daniela exhibe a medias algunos mails que parecen dirigidos a ella pero que no se alcanzan a leer bien y sigue consultando a sus seguidores si quieren que los exhiban. “Y eso que estoy triste más encima por lo que pasó con Lucho aunque ustedes no lo crean”, asegura en uno de sus videos.

Instagram Daniela Aránguiz