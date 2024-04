“Conocemos a toda tu familia”: Gustavo Becerra reveló amenaza que recibió tras apoyar el estallido social

Amenazas en redes sociales y en persona recibió el actor Gustavo Becerra tras apoyar públicamente el estallido social el año 2019, desclasificó en el programa Todo va a estar bien de Zona Latina.

Según contó, al igual que él, fueron varios los artistas amedrentados por adherir a las manifestaciones que se replicaron en todo el país.

“El tiempo del estallido fue difícil, porque el otro día escuchaba a Sigrid Alegría. Ella hablaba que fue súper difícil, porque la amenazaban de muerte. Y no solamente a ella, a mí también me pasó. Primera vez que lo digo y mi familia tal vez se está enterado, porque ellos estaban muy asustados en ese tiempo. Me la comí callado. Fue rudo ese tiempo”, reveló.

Además, dio a conocer cuando un desconocido lo increpo en la vía pública y le advirtió que “conocía a su familia”, dándole a entender que algo grave les podría ocurrir si él continuaba apoyando la causa social.

Gustavo Becerra recibió amenaza durante estallido

“(Las amenazas) eran vía DM (mensajes internos) y me pasó una vez que un personaje, que parecía un militar retirado, se acercó a mí y me dijo ‘¿le gusta ver lo que está viviendo en este momento? Qué bonito, no’. Y se me acerca al oído y me dice ‘conocemos a toda su familia, así que debería de dejar de hacer estas cosas’. Y se fue. Yo quedo para adentro”, reconoció.

“Le estaba pasando eso a mucha gente, no solamente a la Ingrid, sino que a músicos, actores, a gente que estaba llevando el pensamiento a cabo, apoyando a una causa”, acusó.

Producto de ello, contó que en la actualidad mantiene su postura a favor del estallido, pero “más de lejos”.

“Lo sigo apoyando, ahora más de lejos, pero uno tiene que ser consecuente. Igual ha sido difícil, porque la gente hoy es súper intolerante y hay mucho hater”, consignó La Cuarta.