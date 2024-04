Japonés revoluciona las redes criollas al asegurar que las mujeres chilenas son las más bonitas

Una curiosa y simpática entrevista a un japonés, que elogió la belleza de las mujeres chilenas, se ha convertido en un video viral en redes sociales.

El youtuber Kai, japonés nacido en Venezuela y criado en España, se encontraba realizando un video en medio de las calles del país nipón. Su pregunta era la nacionalidad de las chicas más hermosas del mundo.

Mientras un joven asiático respondió que las búlgaras, sorprende el japonés indicando que elige a las chilenas. Cuando le preguntan el motivo, el muchacho confiesa que su novia es chilena. Luego, el youtuber le solicita decirle algo a los chilenos, ante lo cual hizo gala de una serie de chilenismos y frases típicas, que aparecen con subtítulos en el video de Instagram.

“Excelente polola, enseñó el kit de supervivencia en Chile”

Con muy buen castellano, el joven lanza frases del tipo: “¿Cómo estai po’?” y “¡Buena, perrito!”, lo cual, como era de esperar, generó diversos comentarios en los cibernautas locales, en los cuales muchos coincidieron en advertir que la chica chilena le enseñó lo esencial para sobrevivir en nuestra tierra al asiático.

“Hay que me hizo reír esto jajaja vivan las chilenas”, “Excelente polola, enseñó el kit de supervivencia en chile”, “JSJAJAJAJAJAJA por qué me caen tan bien los extranjeros diciendo estupideces ‘en chileno’ xd?”, “Somos el mejor pais de chile!!”, “Un aplauso para esa polola que se ha transformado en una embajadora de nuestra cultura”, “Bien amiga ahí enseñando lo bueno”, “grande la polola le enseñó todo lo necesario para ser un real chileno”, “La polola le enseñó lo escencial”, “Más chileno que los porotos mi compare”, “Este japonés me llena de orgullo”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Cabe señalar que el video, desde que fue publicado este lunes, ya acumula más de 160 mil Me Gusta, así como muchísimos comentarios celebrando al joven nipón y su polola.