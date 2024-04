Uriel Romero explica por qué no quiere saber nada de Daniela Castro: “Cuando sepan van a quedar pa’ la ca...”

Uriel Romero, también conocido como Futuro fuera de órbita, ha hecho declaraciones reveladoras sobre el fin de su relación con Daniela Castro, con quien comenzó su romance durante su participación en el reality de Canal 13, Tierra Brava, el cual terminó el domingo recién pasado.

El artista compartió un post en sus redes sociales dedicado a sus compañeros de encierro en el programa, destacando la experiencia positiva que vivió y las amistades que desarrolló durante el tiempo en el reality.

“Ya finalizó el reality de @tierrabrava13 , conocí buenas personas que hoy en día considero buenas amistades. Fue una linda experiencia, aprendi mucho y me llevo los mejores recuerdos!”, escribió el joven artista en el mensaje que acompañó junto a unas fotos con sus compañeros de encierro.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue la ausencia de fotografías junto a Daniela Castro, con quien compartió gran parte del tiempo en el programa y con quien parecían quererse.

“¡Qué feo! ni una foto con la Dani... compartieron casi todo el reality”, le escribió una persona que lo sigue en Instagra, pero Uriel no se quedó callado e hizo una quemante declaración.

De hecho, ante el comentario de un usuario que señaló la falta de fotos con Daniela, Uriel respondió de manera contundente, explicando que no tenía relación ni comunicación con ella.

Además, sugirió que hay motivos desconocidos por el público que llevaron al fin de su relación, añadiendo que cuando estos se revelen, causarán un impacto significativo en el público, porque usó la siguiente frase para decribir la explicación del quiebre de su relación con ella: ““Cómo voy a subir una foto con una persona (con) la cual no hablo ni tengo relación. Más encima no saben ni por qué terminó la wea, cuando lo sepan, van a quedar pa’ la cagá (sic). Para que me dejen de preguntar por (esa) estupidez ¡con todo el respeto!”.

Estas declaraciones han generado intriga entre los seguidores de Uriel Romero, quienes esperan conocer más detalles sobre los motivos detrás del quiebre con Daniela Castro.