Sujeto intentó sobornar a carabinero para evitar infracción: le ofreció $50 mil y terminó detenido

Un nuevo caso de intento de soborno se vivió durante la jornada de este miércoles, específicamente en la comuna de Santiago, donde un sujeto de nacionalidad extranjera ofreció $50 mil a un funcionario de Carabineros para evitar ser multado.

El procedimiento ocurrió cuando personal de Carabineros de la 30ª Comisaría Radiopatrullas e Intervención Policial desarrollaba controles en la intersección de Chacabuco con Martínez de Rosas, procediendo a fiscalizar al sujeto.

El hecho quedó registrado en un video captado por los propios funcionarios de la policía uniformada, donde se puede observar cómo el hombre conversa con el funcionario de Carabineros, luego que se constatara que no portaba licencia para conducir el vehículo en el que se movilizaba, instante en el que le ofrece un fajo de billetes para evitar la infracción.

Intento de soborno a funcionario policial

En las imágenes se ve cómo el funcionario cuenta el dinero y luego se procede a la detención del hombre por intento de soborno, mientras pedía por favor no ser detenido ya que estaba “colaborando”.

“Ya si le dije amigo, no me van a detener, por favor, estoy colaborando”, se alcanza a escuchar en el audio del video que se viralizó por redes sociales, donde aparece el hombre pidiendo no ser detenido pese a lo que acababa de hacer.

De acuerdo a lo indicado por Carabineros, el sujeto es un ciudadano extranjero que además de no contar con licencia de conducir, se encontraba en situación irregular en el país.

Según indica la legislación chilena, si se logra configurar el delito de intento de soborno a un funcionario policial, las penas van entre los 541 días y los cinco años de prisión, además se puede cursar una multa que puede ascender al doble del monto ofrecido.

En este caso, todos los antecedentes del hecho fueron puestos a disposición de la fiscalía, que dispuso que el detenido pasara a control de detención.

Revisa aquí el registro del intento de soborno: