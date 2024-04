“Tengo razón y me quieren acallar”: El reclamo de JC tras diferencias de opinión con Luis Ugalde

Molesto por el horario de fiscalización vehicular con alcotest para los conductores se mostró el animador del matinal Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez, al considerar que se trataba de un derroche de recursos, puesto que debería realizarse durante la noche y no a primera hora del día, para hacer “un show televisivo”.

Así lo expuso durante el despacho que realizaba el periodista Luis Ugalde, con quien se enfrascó en una discusión, por la interpretación de la Ley de Tránsito.

“Hacer un alcotest a las 10 de la mañana es despilfarrar recursos. Yo haría esto a las 10 de la noche, pero a las 10 de la mañana, en una calle cualquiera, a un tipo totalmente lúcido. No sé si quiero cuidar los recursos del Estado, pero ando crítico, entonces me quiero retirar un rato. No estoy aportando quizás a la fiscalización”, señaló enojado.

Su reclamo generó la respuesta del notero, quien le rebatió, señalando que los accidentes son a toda hora del día, muchas veces por conductores en estado de ebriedad.

“Recuerden las cifras de alcoholismo y accidentes de tránsito que tiene nuestro país y eso es a cualquier hora”, expuso Ugalde.

“Lucho, yo estoy hablando de que cuidar por los recursos vas a encontrar mucho más casos en la noche, a la salida de un bar. Hacer alcotest a las 10 de la mañana, a alguien que ni siquiera tiene un aspecto”, replicó JC, intensificando la discusión, consignó La Cuarta.

Así, ambos periodistas se pusieron a debatir respecto a la relevancia del control preventivo.

“Ahí usted incurre en el error, porque es una medida de prevención. Los accidente de tránsito por consumo de alcohol pueden ocurrir a cualquier hora”, repetía el reportero que se encontraba en la calle, recibiendo una nueva respuesta de Julio César, quien comenzaba a perder la paciencia.

“Yo parto diciendo que me parece que es una cuestión de recursos, que es mucho mejor en la noche que en la mañana. Y en segundo lugar, digo que según la ley, no te pueden llegar e imponer un alcotest, tú te puedes negar a hacerlo. Es solo eso. Yo estoy citando la ley, es para que la gente conozca sus derechos también”, agregó el animador desde el estudio.

“Yo le insisto y la ley podría tener razón, pero también tiene su interpretación. Yo tengo la duda de si tú te puedes negar a que te realicen este control, porque cuando tú te niegas, la ley presume que tú estás bajo el efecto de la ley.

“Eso es en caso de accidente, no en caso de una fiscalización rutinaria. Tengo razón en todo lo que he dicho y siento que me quieren acallar. Porque les estoy arruinando el show del alcotest, me quieren acallar. Lo lograron, no hablo más hasta las una (de la tarde) Me da rabia, porque además me discuten cosas súper obvias, hueón”″, dijo medio en broma, medio en serio.